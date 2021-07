Les services de la sûreté de wilaya d'Alger ont arrêté cinq (5) individus d'une même famille impliqués dans une affaire de constitution d'une bande de malfaiteurs et trafic de drogue à Raïs Hamidou, indique samedi un communiqué des mêmes services.

Les services de la sûreté d'Alger, représentés par la police judiciaire de la circonscription administrative de Bab el Oued, ont démantelé une bande de malfaiteurs spécialisée dans le trafic de psychotropes. Il s'agit de 5 individus repris de justice issus d'une même famille, précise le communiqué.

Après une décente effectuée près du domicile de la famille des suspects, ces derniers ont pris la fuite pour se réfugier dans leur domicile en prenant pour cible les éléments de la police avec différents projectiles. Dans le cadre de l'enquête, des policiers mobilisés sur le terrain ont réussi à saisir une quantité de 137 comprimés de psychotropes, des armes blanches de différents types et une somme de 56.000 Da, note la source.

Après le parachèvement des procédures légales, les mis en cause ont été présentés devant le pr ocureur de la République territorialement compétent qui a ordonné leur placement en mandat de dépôt à la prison d'El Harrach, précise-t-on de même source.

Par ailleurs, les éléments de la police judiciaire de la circonscription administrative de Sidi M'hamed ont mis fin à l'activité d'une bande criminelle composée de 4 individus, âgés entre 25 et 35 ans, spécialisée dans la détention, le stockage et le transport de psychotropes destinés au trafic.

L'opération a abouti à l'arrestation des mis en cause et la saisie d'une quantité considérable de produits pharmaceutiques de différents types, à savoir 1.253 comprimés psychotropes, outre une somme de 289.000 Da, des téléphones portables et un véhicule touristique.

Après parachèvement des procédures légales, les suspects ont été déférés devant le procureur de la République territorialement compétent, conclut la source.