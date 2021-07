Les services de la protection civile de la wilaya de Tlemcen ont dénombré trois cas de noyade en mer et dans des plans d’eau durant la période allant du 1er mai au 30 juin, a-t-on appris samedi auprès de cette instance.

Il s'agit de deux de noyade dans des plans d’eau dont étaient victimes un adolescent de 13 ans dans la commune de Sidi Abdelli et un autre de 14 ans à El Mamlouh, dans la commune de Beni Snouss, a indiqué à l'APS la chargée de communication de la direction de wilaya de la protection civile, capitaine Djamila Aboudi. Le troisième cas de noyade a été enregistré à la plage Moscarda, dans la commune de Marsa Ben M'hidi.

Il s'agit d’une jeune fille de 24 ans de la commune de Sebra, a-t-elle précisé.

Les agents de la protection civile ont effectué des interventions durant la même période pour sauver en mer deux personnes âgées de 27 et 30 ans d’une mort certaine au niveau de la plage Moscarda.

Par ailleurs, Mme Aboudi a indiqué que les services de la protection civile ont animé des campagnes de sensibilisation en direction des estivants, depuis le coup d’envoi de la saison estivale le1er juillet en cours, contre l es dangers de baignade au niveau des plages non surveillées, des barrages, des mares d’eau et des plans d’eau, de même que les incendies de forêts, les accidents de la route, les intoxications alimentaires et la pandémie de la Covid-19, et ce en coordination avec les services de la sûreté et de la gendarmerie nationales, ainsi que la conservation des forêts et la direction du commerce.

Avant l'ouverture de la saison estivale, des émissions ont été programmées par la radio locale de Tlemcen pour sensibiliser les citoyens sur les risques éventuels de baignade dans les endroits non autorisés.

Par ailleurs, il a été procédé à l’installation d’une colonne mobile de la protection civile au niveau de la zone forestière "Ahfir", un village rattachée à la commune de Aïn Ghoraba, formée de 58 agents de différents rangs et dotée de 14 engins d’intervention dont des camions légers et lourds, des véhicules de communication, un bus de transport des agents, un camion de transport de matériels et une ambulance.