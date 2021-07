Pas moins de 2.300 ruches d’abeilles ont été distribuées à des petits apiculteurs, dans différentes zones de la wilaya de Relizane, a-t-on appris, samedi, du directeur des services agricoles de la wilaya.

Boualem Tridi a expliqué que cette opération, effectuée récemment, entre dans le cadre du programme de développement rural intégré, lequel comprend la distribution d’unités pour l’élevage d’abeilles aux petits apiculteurs habitant les zones rurales et celles des montagnes, de même que les zones d’ombre. Près 230 apiculteurs des zones rurales ainsi que les populations riveraines des espaces forestiers ont bénéficié de cette opération, à l’instar des zones d’El Oualja, "El Remka", "Souk El Had" et , "El Hassi", à l’ouest du Ouarsenis, selon la même source qui a fait observer que cette opération se poursuit pour toucher d’autres zones à "la Dahra" et "Beni Chougrane". Cette opération vise à "booster" la filière apicole et augmenter la production de miel dans ces régions montagneuses forestières, promptes pour l’élevage des abeilles, sachant qu’elles recèlent différentes variétés d’arbres, fleurs et plantes mellifères, idéales pour les abeilles, selon la même source.