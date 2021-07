le rôle d’importance des associations de la société civile dans l’accompagnement des détenus.

"Les associations de la société civile sont considérées comme un partenaire stratégique et actif au regard de ce qu’elles offrent comme soutien, activités et accompagnement, même après la sortie de prison des détenus", a déclaré M.

Zreb lors du coup d’envoi officiel, à l’établissement pénitentiaire et de réinsertion de Blida, de différentes manifestations sportives et culturelles, à l’occasion de la célébration du 59eme anniversaire de la double fête de l’indépendance et de la jeunesse, au profit des détenus des établissements pénitentiaires du pays.

Il a loué, à titre d'exemple, le rôle de l'association "Ouled El Houma", dédiée aux activités sportives et de détente, au niveau des quartiers populaires et en milieu carcéral.

"Ouled El Houma fait partie des associations actives depuis 2004.

Elle a organisé de nombreux tournois de football, en plus de six c oupes d’Algérie en milieu carcéral", a-t-il souligné.

Le Directeur général de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion a fait cas, à ce titre, de 196 associations nationales et locales agréées auprès des établissements pénitentiaires activant dans divers créneaux, scientifique, de solidarité, sport, social, artisanal et d’accompagnement, entre autres.

Le programme des festivités, mis au point en collaboration avec de nombreuses associations de la société civile, dont "Ouled El Houma" activant dans la réinsertion des détenus, les scouts musulmans algériens (SMA) et des associations locales, englobe de nombreuses activités sportives dans diverses disciplines.

Organisée avec la participation des directions de la jeunesse et de sports, de la culture, des affaires religieuses et des moudjahidine, cette manifestation, qui se poursuivra jusqu’au 20 août prochain (Journée nationale du Moudjahid), "est marquée par une large participation des détenus dans les différentes compétitions sportives, culturelles et de détente", a signalé le DG de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion. Il a aussi fait part de l’encadrement de "plus de 100 encadreurs du secteur de la jeunesse et des sports, au titre de la convention signée le 5 janvier 1019, entre les ministères de la Justice et de la Jeunesse et des Sports.

Selon l’exposé présenté par les responsables du pénitencier de Blida, le programme des activités a enregistré la participation de 18 détenus dans les histoires courtes, 74 dans le concours d’écriture historique, tandis que de nombreux autres détenus ont pris part aux concours de poésie, de langues étrangères, de tournois de football et de handball, un semi marathon, des jeux d’échecs, tennis de table, et autres activités diverses.

Ces festivités ont été couronnées par la distribution de prix aux lauréats des différentes compétitions.

Une cérémonie a également été organisée en l’honneur de nombreux acteurs de la société civile, ainsi que du moudjahid Mâamar Medane, ancien condamné à mort durant la guerre de libération nationale.