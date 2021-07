Les prix a la consommation en suisse ont poursuivi leur redressement en juin, grimpant de 0,6% sur un an, a annoncé jeudi l'Office fédéral de la statistique (OFS), gonflés par le rebond des produits pétroliers.

Les prix des produits importés ont bondi de 1,7% sur un an, a indiqué l'OFS dans un communiqué, les prix produits fabriqués en Suisse augmentant de 0,3%.

D'un mois sur l'autre, l'inflation s'est accrue de 0,1% par rapport au mois de mai, l'indice des prix à la consommation remontant à 101,1 points sous l'effet d'une augmentation des prix de certains légumes ainsi que du mazout et forfaits de voyages à l'étranger. L'inflation s'est redressée en Suisse depuis avril après une nette contraction des prix l'an passé, en baisse de 0,7% par rapport à 2019. En variation annuelle, les prix ont grimpé de 0,3% en avril, puis de 0,6% en mai. Ce retour de l'inflation est toutefois moindre que dans la zone euro, où elle s'était accrue de 2% en mai, soit la limite haute de l'objectif fixé par la Banque centrale européenne (BCE), avant de légèrement décélérer en juin, avec une progression de 1,9%.

Mi-juin, lors de sa réunion t rimestrielle de politique, la banque centrale suisse avait insisté sur le fait que l'inflation reste faible en Suisse, ce redémarrage des prix étant au contraire plutôt bienvenu pour sa politique monétaire, compte tenu de la forte baisse des prix l'an. Dans ce pays où resurgissent régulièrement des débats autour des risques de déflation, la priorité de la banque centrale reste de lutter contre la surévaluation du franc suisse qui tend à amortir la hausse des prix.

Pour 2021, la banque centrale suisse prévoit une inflation de 0,4%.