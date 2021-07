La Confédération générale des entreprises algériennes (CGEA) a salué, lundi, le lancement de la plate-forme web" Algeria Invest ", la première plateforme digitale dédiée à l'investissement en Algérie, a indiqué la Confédération dans un communiqué. Annonçant sa participation au lancement de cette plate-forme numérique qui regroupe les opportunités d'affaires nationales et internationales, la Confédération a souligné que "cette plateforme s'enregistre comme un outil de facilitation à l'investissement et accompagnement en Algérie".

Selon la même source, cette plateforme favorise la mise en place de partenariats avec les différents opérateurs.

Il s'agit de la concertation d'un long travail "consenti par le CEO M. Hamid Batata, également PDG de SARENS Algérie et président de la commission de partenariat et relations internationales au sein de la CGEA", a tenu à souligner la confédération.