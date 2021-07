Au début de la cérémonie, le commandant de la 4ème RM a inspecté les promotions sortantes baptisées du nom du chahid Ahmed Rouidjaa (1939/1960) avant de précéder à la remise des attestations et des grades aux majors des promotions. Les promus ont ensuite procédé à la passation de drapeau avant le lancement des portes ouvertes sur les activités culturelles et sportives de l'Ecole.

Le commandant de l'ESFS, le Général-major Abed Litim a mis en exergue à l'occasion la formation militaire théorique et pratique basée sur des méthodes et programmes scientifiques permettant aux membres de ces promotions de mener à bien leurs missions", estimant que la réussite dans leurs parcours professionnels sera aussi la réussite de l'Ecole supérieure des forces spéciales.

Des exhibitions militaires et d'arts martiaux avec et sans armes, des manœuvres tactiques et des sauts en parachutes o nt été également exécutées. Les promotions sortantes concernent la session de perfectionnement des officiers, la session d'application des officiers, la session de formation de base des officiers d'active et d'entraineur parachutiste et de chute libre et opérationnelle. Il s'agit également de la session d'aptitude professionnelle militaire 1er degré et 2ème degré, de la session du certificat professionnel militaire sous-officiers 2ème degré, de la session d'aptitude militaire d'éducation physique spécialisée 1er degré et 2ème degré et de la session d'aptitude militaire 1er degré et 2ème degré des formateurs.

Au terme de la cérémonie, le commandant de la 4ème RM a distingué à la salle des honneurs de l'école les proches du chahid Ahmed Rouidja.