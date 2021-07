Le Premier ministre italien, Mario Draghi, s'est félicité jeudi de la nomination de M. Aïmen Benabderrahmane au poste de Premier ministre, exprimant le souhait de son gouvernement de "renforcer davantage l'amitié et le partenariat stratégique" algéro-italien.

Dans un message qu'il a transmis à son homologue algérien, le Premier ministre italien s'est félicité de la nomination d'Aïmen Benabderrahmane au poste de Premier ministre par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour "former le nouveau gouvernement à l'issue des élections législatives du 12 juin dernier".

"Le gouvernement italien souhaite renforcer davantage l'amitié et le partenariat stratégique italo-algérien, y compris dans la perspective des importantes réformes en cours dans le pays et des rendez-vous institutionnels à venir de l'agenda bilatéral et multilatéral", a-t-il ajouté