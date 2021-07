Une cérémonie de sortie de 10 promotions d'officiers et de sous-officiers a été organisée jeudi à l’'Ecole supérieure d'infanterie "Djelloul Abidate" de Cherchell (Tipasa) sous la présidence du Commandant des Forces terrestres, le général major Athamnia Amar.

Les promotions sortantes, baptisées au nom du Chahid Abdelaziz Amrane (1936/1958) et ayant bénéficié d’une formation de haut niveau, sont appelées à rejoindre leurs unités pour avoir "l’honneur de travailler dans les rangs de l’Armée nationale populaire (ANP), conformément à la stratégie de l’Algérie visant à faire face aux défis militaires et politiques et être à la hauteur des ambitions de la Nation", a assuré dans son discours le commandant de l’Ecole, le Général major Rih El Djillali.

Les 10 promotions sortantes sont constituées de la 1ere promotion de la session de formation militaire de base (nouvellement créée), la 55e promotion de session de perfectionnement (plus ancienne formation de l’école), la 26e promotion de la session d’application des officiers universitaires et la 4e promotion de la session d’aptitude militaire professionnelle de 2e degré formateurs.

A cela s’ajoutent, les 22e, 24e, 25e, 48e et 16e promotions spécialisées, entre autres, dans les sessions d’aptitude militaire professionnelle, d’état major de 1er et 2e degrés, d’aptitude militaire professionnelle de 2e degré et d’aptitude militaire professionnelle de 1er degré et 2e degré.

La cérémonie, qui s’est déroulée dans une ambiance emprunte de rigueur et de professionnalisme, a débuté par le passage en revue des carrés des stagiaires par le commandant des Forces terrestres, le général major Athamnia Amar, avant l’exécution des exhibitions militaires par les diplômés sortants, "appelés à entamer un parcours professionnel fondé principalement sur la protection de l’Algérie et la préservation de sa sécurité et de sa stabilité", a souligné le général major Rih.

"Nous sommes parfaitement conscients des évolutions en cours et de l’ampleur des dangers guettant la sécurité et la stabilité du pays", a relevé cet officier supérieur, soulignant que "la sphère stratégique dans laquelle évolue le pays le confronte à des défis multiples, régionaux notamment, qui en appellent à des initiatives de paix initiées par l’Algérie dans le but d’apporter sa contribution aux efforts de stabilisation dans une région secouée par les crises politiques ayant engendré le chaos, le désordre et le terrorisme".

Le commandant de l’'Ecole supérieure d'infanterie de Cherchell a également mis en exergue "la valeur des ressources humaines dans l’édification des Nations et la concrétisation des aspirations et espoirs, en application des orientations et de la vision stratégique du Chef d'état major de l'Armée nationale populaire, le général des corps d'Armée, Said Chengriha".

Une vision qui affirme que "la force d'une armée moderne ne se mesure pas par l’effectif de ses forces engagées et de ses systèmes modernes, mais par l’aptitude de ses capacités et de ses compétences humaines à faire fonctionner et à gérer ces systèmes", a-t-il observé.

Après la prestation de serment, le Commandant des forces terrestres et des cadres de l'ANP ont procédé à la remise des grades et des diplômes aux lauréats de chaque promotion, dont ceux issus de pays frères et amis, à l’instar de la Palestine et de la République arabe sahraouie démocratique (RASD).

S’en est suivie la passation de l'emblème de l'Ecole d'infanterie entre les promotions sortantes et celles entrantes, puis des exhibitions militaires.

Des "portes ouvertes" pour exposer des équipements et matériels du corps de l'infanterie ont été organisées à l’occasion, ainsi qu'une cérémonie en l’honneur de la famille du Chahid Abd elaziz Amrane, natif de la région Bouhelal des hauteurs de Messelmoune (Ouest de Tipasa).

Le Chahid Abdelaziz Amrane est né le 14 septembre 1936 au Douar Bouhelal, dans une famille campagnarde modeste, qui a veillé à lui inculquer les bases de la religion, de l’apprentissage du saint Coran et de l’écriture.

Un apprentissage qui l’a aidé à développer sa conscience politique et à se construire une forte personnalité.

En 1956, il rejoignit les rangs de l’armée de libération nationale dans laquelle il occupa plusieurs postes de responsabilité.

Il fut notamment chef de groupe, puis commandant de patrouille, avant d’être promu commandant du bataillon d’El Hamdania, réputé pour ses batailles dans la 3eme zone de la Wilaya IV historique.

Il tomba au champ d’honneur le 8 août 1958, après une longue journée de combat, mené à la tête du bataillon d’El Hamdania, dans la bataille de "Tite Ouelite" dans la région de Mseker au Douar Bouhelal de Messelmoune.

Une bataille durant laquelle l’ennemi français d'alors accusa d’importantes pertes humaines estimées en dizaines de soldats, en dépit de sa machine de guerre développée, soutenue par des milliers de soldats.