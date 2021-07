Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, s'est entretenu jeudi par téléphone avec son homologue syrien, Fayçal Miqdad, avec lequel il a affirmé sa détermination à poursuivre les efforts en vue de renforcer les relations historiques bilatérales.

"J'ai eu le plaisir de recevoir un appel de mon frère, Fayçal Miqdad, ministre syrien des Affaires étrangères. Nous avons affirmé notre détermination à poursuivre les efforts en vue de renforcer les relations historiques bilatérales et consacrer la coutume de la concertation politique entre les deux pays", a tweetté M. Boukadoum.

De son côté, l'Agence de presse syrienne, SANA a rapporté que les deux ministres avaient examiné l'évolution de la situation dans la région arabe et dans le monde, et passé en revue les relations bilatérales ainsi que les moyens de les promouvoir au mieux des intérêts des deux pays.

M. Miqdad, note la même source, s'est félicité de l'aboutissement des élections législatives en Algérie, soulignant, par ailleurs, "la détermination des Syriens à lutter contre toute forme de terrorisme et d'occupation, jusqu'à la l ibération de l'ensemble de leurs territoires et le rétablissement de la paix et de la stabilité".

Les deux ministres ont mis l'accent sur "l'impératif de consolider la concertation et la coordination entre les pays arabes pour parvenir à une seule position arabe unifiée en mesure de faire face aux défis guettant la région arabe et contrecarrer tous les projets visant à menacer les intérêts arabes communs et imposer le fait accompli ne cadrant pas avec la volonté des peuples arabes".

"Une concordance des vues a été enregistrée quant à l'importance de normaliser les relations interarabes de manière à conjuguer les efforts pour contrer tous les projets hostiles à la nation arabe".