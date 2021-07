Les 9èmes Journées nationales d’immunologie ont débuté jeudi à Alger. Organisée par la Société Algérienne d’Immunologie (SAI), la rencontre qui se tient à l’hôtel Aurassi, débattra, deux jours durant, les thèmes "Infection et Immunité anti-SARS-Cov-2 (Covid-19)" et "Immunothérapie et vaccination". Les travaux des 9èmes Journées nationales d’immunologie, qui regroupent notamment des infectiologues, immunologues, biologistes, microbiologistes et rhumatologues, se déclineront en séances thématiques et en sessions consacrées à des communications orales libres.

Les participants ont abordé, lors de la première journée de la rencontre, qui a été déclarée ouverte à titre honorifique par le président de l’Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire, le Pr Kamel Sanhadji, les aspects immunologiques et cliniques de l’infection SARS-CoV-2.

Ils ont souligné, entre autres, la nécessité d’une "synergie" entre chercheurs dans différentes spécialités pour trouver une solution à ce virus qui "n’a pas encore livré tous ses secrets" et qui a déjà causé la mort à près de 4 millions de personnes dans le monde depuis son apparition en 2019. Ils ont également évoqué le sujet de la réponse et la mémoire immunitaires lors de l’infection SARS-Cov-2, des cas de réinfection, l’apparition des variants, la vaccination, et le sujet des techniques de dépistage et leur efficacité. Avant la clôture de ces 9e Journées nationales d’immunologie, la journée du vendredi sera consacrée aux biothérapies-Covid19.