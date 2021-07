Pas plus de 3% de la population, ciblée par la vaccination au niveau de la wilaya d’Oran, a été vaccinée depuis le lancement de la campagne de vaccination en février 2021, indique un bilan de la direction locale de la santé et de la population (DSP).

Sur une population ciblée estimée dans la wilaya d’Oran à plus de 1.180.000 personnes, sur une population globale de 2.188.400 habitants, seulement 35.345 ont été vaccinées depuis le début de la campagne, le 2 février 2021, révèle ce document qui présente un bilan de la vaccination jusqu’au 24 juin.

La wilaya d’Oran a reçu depuis le début de la campagne de vaccination 46.333 doses de vaccin, soit 3.975 doses du vaccin russe "Spoutnik", 1.860 doses du vaccin chinois "Sinopharm", 21.550 doses du vaccin anglais "Astra Zenieca", et enfin 18.948 doses du vaccin chinois "Sinovac", précise-t-on dans le même document.

La DSP d’Oran a mobilisé 50 centres de vaccination au niveau des policliniques et centres hospitaliers, note-t-on de même source, ajoutant que la campagne de vaccination sans rendez-vous, au niveau du chapiteau de Tahtaha à M’dina J’dida, a drainé quelque 1.863 personnes.

En effet, un chapiteau a été installé au début du mois de juin à la place Tahtaha à Médina J'dida, pour faire bénéficier un maximum de personnes, notamment celles qui ne sont inscrites ni sur la plateforme numérique, ni sur les registres des policliniques.

Le bilan de la DPS d’Oran fait par ailleurs état de 15.366 cas confirmés de COVID-19 enregistrés depuis le 18 Mars 2020, date d'apparition du premier cas, soit une incidence de 733 cas/100.000 habitants.

Quelque 503 décès sont à déplorer au niveau de la wilaya depuis le début de la pandémie.