Le président du Conseil national, économique, social et environnemental, Rédha Tir, s’est entretenu avec son homologue français, Thierry Beaudet, sur les moyens de développer la coopération bilatérale, a indiqué vendredi un communiqué du CNESE.

La rencontre, tenue en marge de la participation de M. Tir à un Forum organisé à Paris par le Conseil français des investisseurs en Afrique (Cian) et l’Opinion, a été l’occasion pour les deux responsables d’évoquer "la possibilité d’aller vers la construction d’un partenariat renouvelé et rehaussé notamment dans les domaines de l’entreprenariat privé et la planification stratégique en matière de gestion de la crise sanitaire qui induit une priorisation des actions et justifie de nouveaux paradigmes de croissance et du développement économique", selon le communiqué.

Lors de cette rencontre, qui a eu lieu au siège du Conseil Economique, social et environnemental de France, en présence du conseiller des affaires économiques à l’ambassade d’Algérie à Paris, les deux présidents ont, à cet effet, proposé la création d’un comité mixte qui se chargera d’identifier les problématiques à débattre dans le cadre de sessions conjointes à organiser dans un futur proche.

Les deux parties ont, par ailleurs, abordé le rôle des Conseils, en tant que réceptacle de la société civile, dans le rapprochement entre les deux Rives de la Méditerranée et ont appelé à l’implication soutenue de la société civile dans tous les processus du développement et à la consécration de la démocratie participative comme modèle de gouvernance et de gestion.

M. Tir a invité M. Beaudet à effectuer une visite officielle en Algérie à une date qui sera fixée d’un commun accord, une invitation que son homologue français a "accepté avec plaisir", indique le communiqué.