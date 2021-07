Des colonnes mobiles de la Protection civile ont été installées jeudi dans les wilayas de Saida, Naama et Tissemsilt dans le cadre de la lutte contre les feux de forêts et des récoltes, a-t-on appris auprès de ce corps constitué.

La colonne mobile de Saida, dont l'installation a été présidée au siège de l'unité principale de la Protection civile par le directeur de wilaya de la Protection civile, le colonel Mustapha Benmostefa, est composée de 58 éléments de différents grades et dotée de 11 camions d'extinction et citernes, une ambulance et autres véhicules.

Opérationnelle jusqu'à fin octobre prochain, elle assurera l'intervention rapide dans la wilaya, en plus de fournir un soutien aux wilayas limitrophes si nécessaire.

Aussi, la direction de la Protection civile a organisé, cette semaine et sur une période de quatre jours, des manœuvres et exercices pratiques de lutte contre les feux de forêts dans la forêt de Sidi Ahmed Zeggai, afin de déterminer l'habilité des agents à intervenir, sous la supervision de cadres de la Direction générale de ce corps.

Pour rappel, au cours de l'année écoulé e la wilaya de Saïda a enregistré la destruction par les flammes de 547 hectares de zones forestières.

Le couvert forestier dans la wilaya représente une superficie totale de 160.000 hectares, soit 25 pour cent de la surface de la wilaya, selon la Conservation des forêts.

Dans la wilaya de Naama, la colonne mobile a été installée à proximité d'un espace boisé jouxtant la route nationale (RN 6) au nord de la commune de Naama.

Elle comprend 58 éléments de rangs différents, qui composent 18 équipes d'intervention à l'intérieur et à l'extérieur de la wilaya, dotés d'équipements et d'engins, notamment des camions et des ambulances, selon le chef de service prévention de la direction de la Protection civile, le capitaine Medjahed Slimane.

La Protection civile poursuit, en coordination avec la direction des services agricoles, la conservation des forêts et des partenaires de la wilaya, le programme de prévention pour sensibiliser les agriculteurs et riverains des forêts sur la nécessité de respecter les règles de sécurité et de prévention pour éviter les incendies, surtout avec en période de canicule. La wilaya de Naama dispose d'un patrimoine forestier s'étendant sur une superficie totale de 136 000 hectares, ainsi que 430 000 has d'alfa et de palmiers.

Par ailleurs, dans la commune de Sidi Sli mane (wilaya de Tissemsilt), la colonne mobile a été installée pour lutter contre les feux de forêts et des récoltes, comptant 58 agents de différents grades et 13 véhicules de différentes tailles dont six camions d'extinction, ainsi qu'un centre médical avancé, selon le directeur de wilaya de la protection civile, le commandant Rabhi Nabil.

Cette colonne peut également intervenir dans les wilayas limitrophes, dont Relizane, Tiaret et Chlef.

La direction de wilaya de la protection civile a mobilisé d'importants moyens humains et matériels au titre du plan de wilaya d'intervention en été pour la lutte contre les feux de forêts (du 1 juin au 31 octobre), soit 770 agents de différents grades et 926 engins.