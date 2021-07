Nombre d'infrastructures hydrauliques ont été mises en service jeudi afin d'améliorer l’alimentation en eau potable dans la wilaya de Blida. Il s’agit de 12 forages et de trois stations de pompage mis en service au niveau des pôles urbains Sefsaf à Meftah (extrême est de la wilaya) et de la ville-nouvelle de Bouinane, a indiqué le wali, Kamel Nouisser, dans une déclaration à la presse, en marge d’une visite de travail dans plusieurs communes de la wilaya.

Ces projets, qui ont été réalisés grâce à la mobilisation d’une enveloppe financière globale de 2 milliards de DA, s’inscrivent dans le cadre d’un programme d’urgence dont a bénéficié la wilaya et portant sur la réalisation et l’équipement d’un total de 58 forages, à travers les communes qui ont enregistré, l’été dernier, un déficit en matière d’AEP, a ajouté le même responsable. Ces nouveaux forages qui ont été réceptionnés au niveau des localités de Meftah, Beni Merad, Beni Tamou et Cheffa, vont permettre d’améliorer le service public de l’eau assuré par l’unité de Blida de l’algérienne des eaux (ADE), a observé le wali.

Le chef de l’exécutif local a inst ruit les parties chargées de la réalisation du reste des projets inscrits au titre de ce programme d’urgence, d’accélérer la cadences des travaux, afin de réceptionner une partie avant la mi-juillet et le reste, au plus tard avant, fin août prochain, ce qui permettra de porter le nombre des forages réalisés au niveau de la wilaya à 400. Le wali a souligné que l’entrée en exploitation de ces projets "va réduire la crise d’eau", a-t-il dit, rassurant les citoyens que "la quantité d’eau mobilisée au profit de la wilaya suffit à satisfaire les besoins de la population, en la matière, durant tout l’été".

Evoquant la situation actuelle de l’alimentation en eau potable, M. Nouisser a signalé que la part d’eau que recevait la wilaya à partir de la station de pompage d’Alger et qui était de 35 000 m3/j et destinée au Grand-Blida (Blida, Bouarfa, Béni Merad, Ouled Yaich, Guerouaou et Soumaa, totalisant 450 000 Habitants) a été réduite à 20 000 m3/j, ce qui a impacté négativement l’alimentation en cette ressource des résidents de ces localités.

Pour faire face à cette situation et en plus du programme d’urgence, la wilaya a bénéficié d’autres projets visant à assurer à Blida, une autosatisfaction en matière d’AEP.

Des projets dont les procédures administratives sont en cours, en prévision de leur réal isation. Il s’agit notamment de la levée du gel sur le projet de réalisations d’un système d’AEP au profit de la ville nouvelle de Bouinane, doté d’une autorisation programme de 1,3 milliard de DA. L’alimentation en eau potable de la wilaya de Blida est assurée principalement par les eaux souterraines qui fournissent 83% de l’eau potable à la population. A cela s’ajoute les eaux superficielles qui interviennent à hauteur de 17%, les sources (au total de 15 sources naturelles captées) et le transfert d’eau à partir de la station de pompage d’Alger, selon un exposé présenté par le directeur local des ressources en eau, Abdelkrim Allouache.

Ce même responsable, a relevé que les conditions climatiques ayant prévalu ces trois dernières années ont entraîné une baisse du volume des eaux mobilisées, souterraines et superficielles, volume qui est passé de 290 000 m3 à 240 000 m3/j, au moment où le besoin réel de la wilaya en AEP est de 320 000 m3/j, sans compter les besoins des nouveaux pôles urbains en cours de réalisation.