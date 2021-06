Le représentant permanent de la Chine auprès des Nations Unies, Zhang Jun, a appelé mardi à des efforts communs pour formuler des règles internationales acceptées par tous les pays pour le cyberespace.

"Tous les pays doivent défendre un véritable multilatéralisme, et travailler à établir un processus de gouvernance de la cybersécurité ouvert, inclusif et durable dans le cadre des Nations Unies, avec une participation égale de tous.

Ils doivent formuler des règles internationales qui soient acceptées par tous les pays pour le cyberespace, et s'opposer aux petits cercles et aux politiques de groupes", a indiqué M. Zhang lors d'un débat virtuel du Conseil de sécurité de l'ONU sur la cybersécurité.

"La Chine espère que le nouveau Groupe de travail ouvert consacré à la cybersécurité apportera de nouvelles contributions au maintien de la cybersécurité.

Nous sommes prêts à travailler avec toutes les parties concernées pour promouvoir l'élaboration d'une convention internationale contre la cybercriminalité dans le cadre des Nations Unie", a-t-il ajouté .

"L'hégémonisme, l'unilatéralisme et le protectionnisme dans le cyberespace ne feront qu'intensifier les confrontations et empoisonner l'atmosphère de coopération.

Ils doivent être rejetés et combattus conjointement par la communauté internationale", a déclaré le diplomate.

"Il est essentiel de fournir aux entreprises un environnement commercial ouvert, équitable et non discriminatoire, de garantir l'ouverture, la stabilité et la sécurité des chaînes de l'industrie informatique et des chaînes d'approvisionnement mondiales, de promouvoir un développement sain de l'économie mondiale, et d'éviter les ingérences dans les opérations commerciales normales des entreprises sous quelque prétexte que ce soit", a-t-il affirmé.

M. Zhang a exhorté la communauté internationale à promouvoir la sécurité informatique au moyen d'une meilleure gouvernance, et à promouvoir l'équité et la justice dans le cyberespace.

Il a également appelé tous les pays "à adopter des politiques proactives, inclusives et coordonnées pour promouvoir un développement équilibré des technologies de l'information et de la communication à l'échelle mondiale, à développer vigoureusement de nouveaux mécanismes et de nouveaux formats sur le modèle de l'économie numérique, et à s'opposer à toute hégémonie technologique". Il a déclaré que la Chine travaillait activement au développement de l'initiative "la Route de la soie numérique" et oeuvrait de concert avec d'autres pays pour construire un nouveau monde intelligent, interconnecté et tourné vers l'avenir.

Le diplomate a souligné que le cyberespace incarnait un des grands rêves de l'humanité, et avait un impact direct sur le bien-être, la paix et la sécurité des peuples.

La Chine est prête à travailler avec tous les pays du monde pour saisir l'opportunité que représente la révolution de l'information, cultiver une nouvelle dynamique d'innovation et de développement, créer un nouveau paysage de coopération numérique et de cybersécurité, construire une communauté de destin au sein du cyberespace, et plus généralement bâtir un avenir meilleur pour l'humanité, a-t-il conclu.