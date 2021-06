"Dans le cadre du programme d’action 2021 de soutien aux fabrications militaires à travers la veille technologique, la recherche et le développement, et l’échange d’informations scientifiques et techniques, la Direction des Fabrications Militaires du Ministère de la Défense Nationale a organisé, mardi 29 juin 2021, au Cercle National de l’Armée à Béni Messous à Alger, un colloque intitulé + Les technologies de l’industrie 4.0, moteur de changement du secteur industriel national+", précise le communiqué.

Les travaux de ce colloque, ajoute la même source, ont été ouverts par Monsieur le Général-Major, Mohamed Salah Benbicha, Secrétaire Général du Ministère de la Défense par intérim, en présence du Directeur Général de l’Institut National des Etudes de la Stratégie Globale, ainsi que les représe ntants de plusieurs départements ministériels et du secteur socio-économique national et des cadres de l’Armée Nationale Populaire.

"Le colloque a abordé les concepts de l’industrie 4.0 et ses technologies émergentes, les évolutions technologiques dans ce domaine ainsi que leurs applications dans le secteur industriel national, notamment les fabrications militaires", note encore le même communiqué. Ainsi, ce colloque, relève le communiqué du MDN, "constitue une opportunité pour les participants afin de débattre des possibilités réelles qu’offre l’industrie 4.0 pour les entreprises nationales à caractère industriel, dans l’objectif d’accélérer le processus de leur modernisation et d’accompagner leur transformation digitale, ainsi que l’échange du savoir entre les différents acteurs du développement technologique dans les secteurs civil et militaire".