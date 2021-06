La première partie de cette soirée abritée au Théâtre national Algérien (TNA) Mahieddine-Bachtarzi, a été animée par le jeune pianiste Amine Hafiz qui a exécuté plusieurs partitions musicales dont des Valses et des Ballades connues du pianiste et compositeur polonais international Frédéric Chopin (1810-1849).

Amine Hafiz, 22 ans, est membre de l'orchestre symphonique de l'Académie internationale de musique et de danse (Acima), créée récemment à Alger par le maestro Amine Kouider.

La deuxième partie de la soirée a vu une très belle prestation de l'Orchestre "Acima" dirigé par Amine Kouider qui a exécuté la célèbre symphonie "Nouveau Monde" du maestro tchèque Antonio Dvorak qu'il l'a composée à New York aux Etats Unis en 1893.

Ouverte le 24 juin 2021 sous le slogan "l'Algérie chante l'Europe" et organisée par la Délégation de l'Union européenne en Algérie, la 21ème édition du Festival culturel européen se poursuit jusqu'au 2 juillet. Pop, Rock et Kabyle, le groupe "Garage Band" présentera, dans la soirée de mercredi, un concert musical riche de l'Europe du Nord, puisé du patrimoine musical de la Suède et du Danemark.