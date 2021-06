Le Général de Corps d'Armée, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), Saïd Chanegriha, a affirmé, mardi depuis la 4e Région militaire (RM) à Ouargla, que l'Algérie "n’acceptera aucune menace, quelle que soit la partie qui la profère", réitérant son engagement à "soutenir" le retour de la stabilité dans les pays du voisinage, indique dans un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Partant de sa position de pays- pivot dans la région, l’Algérie a, de tout temps, œuvré à soutenir toutes les initiatives internationales, visant à restaurer la sécurité et la stabilité dans les pays du voisinage.

En outre, l’Algérie n’acceptera jamais de menace, quelle que soit la partie qui la profère ni se soumettra à quiconque, quelle que soit sa puissance", a déclaré le Général de Corps d'Armée, lors d'une visite de travail et d'inspection, entamée mardi dans la 4e RM.

La visite "s’inscrit dans le cadre de la clôture de l’année de préparation au combat 2020-2021, afin d’évaluer le degré d’exécution des programmes de préparation au combat, en particulier s'agissant de l’appréciation du niveau de disponibilité opérationnelle des unités de l’ANP déployées le long de nos frontières".

Elle a été entamée à partir du Secteur Opérationnel Sud-Est Djanet, où après la cérémonie d’accueil, le Général de Corps d'Armée, en compagnie du Général-major, Omar Telemçani, Commandant de la 4e RM, a rencontré les cadres et personnels et adressé une allocution d’orientation, suivie par les personnels de toutes les unités de cette RM, précise la même source.

"Nous mettons en garde ces parties et toute personne poussée par son esprit maladif et sa soif de pouvoir, contre l’atteinte à la réputation, la sécurité et l’intégrité territoriale de l’Algérie.

Qu’ils sachent tous que la riposte sera féroce et résolue et que l’Algérie, forte de sa vaillante armée et de son peuple révolutionnaire et combattant à travers les temps, ancrée grâce à sa glorieuse histoire, est plus noble pour qu’elle soit ébranlée par des aliénés et des téméraires", a ajouté M. Chanegriha.

Et de poursuivre: "Cette détermination et cette volonté à consentir davantage d’efforts au service de l’intégrité de la nation s’accroitront quand le militaire prendra conscience des menaces et des dangers entourant son pays et qui sont le résultat de la situation sécuritaire délétère et chronique laquelle s’exacerbe, de plus en p lus, en raison de la course internationale pour l’hégémonie ainsi que des ingérences militaires exogènes".

Ce qui, déplore-t-il, "aggrave la situation sécuritaire régionale, déjà détériorée, induisant par conséquence, des contextes qui impactent notre sécurité, notamment en favorisant les conditions idoines pour alimenter le terrorisme et ses ramifications, à l’image de la criminalité organisée multiforme et transfrontalière".

"A cet effet précisément, je tiens à souligner que l’ANP se doit, plus que par le passé, tant en territoire de cette Région militaire sensible que dans toutes les autres RM, de redoubler de détermination afin de consentir davantage d’efforts, en particulier au regard de la conjoncture sécuritaire instable que vit notre région, afin d’atteindre les plus hauts degrés de disponibilité opérationnelle des unités déployées en territoire de compétence et de s’acquitter convenablement des missions assignées", a-t-il recommandé.

Ceci, a-t-il précisé, " aussi bien dans la poursuite du mode d’anticipation des menaces émanant de notre entourage direct, que dans le cadre du renforcement et de l’ajustement continu des dispositifs opérationnels en charge de la protection et de la surveillance de nos vastes frontières", avant de plaider pour la "mise en échec des opérations d’infil tration d’armes et de terroristes, pour la lutte contre les différentes formes de trafic qui ronge l’économie nationale ainsi que contre la criminalité organisée et l’émigration clandestine".

"Dans cette optique, apparaît la nature des défis qu’il vous appartient de relever, vous les cadres et personnels de la 4e RM, voire tous les personnels de l’ANP, en œuvrant inlassablement et avec plus de détermination à assimiler les exigences de s’adapter efficacement à toutes les évolutions et les changements militaires accélérés, à caractères géostratégique et géopolitique.

Ce sont là des objectifs suprêmes qui requièrent de nous tous, que nous continuions à consentir davantage d’efforts soutenus et constants sur tous les plans, afin de pouvoir réaliser les attentes de notre armée et notre pays, à savoir principalement l’exécution scrupuleuse voire exemplaire, en toute circonstance, des nobles et sensibles missions assignées à nos forces armées, conformément à la politique de défense nationale et l’exigence du renforcement de ses bases et ses fondements", a encore souligné le Général de Corps d'Armée.

"Je tiens également à vous transmettre, vous qui êtes déployés en territoire de la 4e RM, les remerciements et la reconnaissance du Président de la République, Chef Suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, pour les incommensurables efforts laborieux consentis par les personnels de l’ANP et les différents services de sécurité, lors de la sécurisation de l’organisation des dernières élections législatives, qui se sont déroulées dans un climat empreint de quiétude et de sérénité, ce qui a permis au peuple algérien de s’acquitter de son devoir électoral en toute liberté et démocratie et a réussi à poser une autre pierre importante sur le parcours de l’édification de l’Algérie nouvelle", a ajouté M. Chanegriha.

A la fin de la rencontre et à l’approche de la célébration du 59e anniversaire de la fête d’indépendance et de la jeunesse, le Général de Corps d'Armée a présenté ses sincères félicitations aux personnels de la Région et, à travers eux, à l’ensemble des personnels de l’ANP, et exprimé ses vœux de bonheur pour l’Algérie et davantage de prospérité dans la sécurité et la stabilité, tout en les exhortant à honorer avec constance le serment des ancêtres et prendre en exemple nos vaillants Chouhada", conclut le MDN.