Une circulaire ministérielle concernant les nouveaux bacheliers (session juin 2021) a été signée mardi, avec une révision des conditions d'accès à certaines spécialités, tel que le calcul d'une moyenne "pondérée" sous-tendant la moyenne du BAC et les notes des matières dites essentielles obtenues lors de cet examen.

Il a été procédé à "la signature d'une circulaire ministérielle définissant les modalités et opérations liées aux préinscriptions et à l'orientation des nouveaux bacheliers (BAC session juin 2021) vers les divers domaines de formation et spécialités, en sus de l'inscription finale au sein des établissements d'enseignement supérieur", a précisé un communiqué du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

La circulaire, note la même source, "a été suffisamment enrichie et étudiée au niveau de l'administration centrale, puis a fait l'objet d'une large consultation au sein des établissements de l'Enseignement supérieur lors des conférences régionales universitaires".

Et d'ajouter "Afin de satisfaire les vœux des étudiants et de leurs parents, les conditions pédagogiques d'accès à certaines spécialités ont été revues, en calculant une moyenne pondérée, sous-tendant la moyenne du BAC et les notes des matières dites essentielles obtenues dans la filière". La moyenne d'admission en première année de Médecine, à titre d'exemple, "est calculée comme suit : moyenne du Bac x 2 + note des sciences de la nature et de la vie / 3", explique-t-on dans le communiqué.

Le nombre de choix, cependant, "a été maintenu à 6 au minimum et 10 au maximum". Quant à l'ouverture de nouvelles formations, le ministère rappelle la création de l'Ecole nationale supérieure des mathématiques et l'Ecole nationale supérieure de l'intelligence artificielle situées au nouveau pôle de Sidi Abdellah à Alger. Par ailleurs, l'admission aux Ecoles normales supérieures (ENS) "est liée à un test oral en présentiel devant un jury, soit au sein de l'école choisie, soit dans un autre établissement universitaire", relève la même source.

Pour accéder au domaine des sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS), il est exigé "un certificat médical de bonne santé". Les nouveaux bacheliers appartenant aux sportifs d'élite reconnus par le ministère de la Jeunesse et des Sports et se trouvant en activité, peuvent "s'inscrire dans le domaine d es Sciences techniques des activités physiques et sportives (STAPS), sans la condition de la moyenne minimum". Le ministère précise qu'il sera procédé à " la prise en charge automatique de l'inscription des candidats recalés aux épreuves d'admission aux ENS et au domaine STAPS".

S'agissant des spécialités paramédicales relevant de la tutelle du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, " l'opération d'orientation des bacheliers vers le ministère a été renouvelée au niveau du lien relatif à l'inscription, sachant qu'il est possible d'obtenir une version Androïd de la circulaire via le lien TawdjihCom ".

Le communiqué relève que " la numérisation sera adoptée dans les différentes étapes de la préinscription, avec activation du mécanisme d'e-paiement des droits d'inscription", faisant savoir que la préinscription, l'orientation et l'inscription finale des nouveaux bacheliers se font " en ligne exclusivement".

Pour effectuer ces opérations, un site web leur est dédié, à savoir http://www.mesrs.dz et http://www.orientation.esi.dz. En vue de faciliter l'accès à ces deux sites, un lien gratuit a été dédié aux nouveaux bacheliers au niveau des espaces internet ouverts à cet effet au sein des établissements de l'Enseignement supérieur. Les concernés peuvent également obtenir tous les renseignements indispensables à la compréhension du déroulement de la préinscription, de l'orientation et de l'inscription finale et disponibles sur le portail du bachelier 2021: http://bac2021.mesrs.dz .

Pour rappel, cette circulaire accompagnée du guide du nouveau bachelier peut être téléchargée sur tous les supports numériques (ordinateur ou tablette ou Smartphone).