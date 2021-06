Des organisations de la société civile de la commune de Tadmait (17 km à l’ouest de Tizi-Ouzou) ont adressé mardi, un courrier aux autorités locales pour demander l’amélioration du cadre de vie des habitants de cette localité, tout en exprimant leur disponibilité à œuvrer pour promouvoir le dialogue en vue de la prise en charge de leurs préoccupations

Les 29 organisations (comités de villages et de quartiers, associations) constituées en collectif, ont soulevé dans le document adressé au wali, trois préoccupations majeures, à savoir, le manque d’eau potable, la réhabilitation de l’ancienne RN 12 et l’insécurité en milieu urbain. Concernant le manque d’eau potable, un "problème aigu que vit la commune dans un contexte de stress hydrique ressenti, il est vrai, au niveau national", est-il écrit dans le document dont une copie a été remise à l’APS, les organisations de la société civile proposent, notamment, le recours à "l’exploitation de la nappe phréatique de l’oued Sebaou pour pallier au déficit actuel en cette ressource hydrique". Pour ce qui est de l’ex-RN 12, un tronçon routi er qui traverse le centre-ville de Tadmait, les rédacteurs du courrier, déplorent l’état de cette route, jadis exploitée par les habitants de la commune pour le sport, les promenades et les randonnées et "transformée en décharge sauvage nocive pour la santé publique et l’environnement".

Les signataires du courrier adressé aux autorités locales sollicitent ces derniers pour sa réouverture afin d’"insuffler une nouvelle dynamique à la commune, notamment en matière d’activité commerciale". Au plan sécuritaire, il est souligné dans le même document que Tadmait, la ville des mille martyrs, "connaît, ces dernières années, une recrudescence de l’insécurité urbaine", avant de demander l’engagement de mesures pour prendre en charge ce problème.

Le Collectif des comités de quartiers, de villages et d’associations de Tadmait a exprimé, dans son courrier, sa "disponibilité à œuvrer de concert avec qui de droit à promouvoir le dialogue en vue d’améliorer davantage les conditions de vie des citoyen de la commune".