Le transport ferroviaire de voyageurs a repris "totalement" pour toutes les dessertes reliant Alger et sa périphérie après un accord conclu entre la direction et le syndicat qui a observé la veille une grève inopinée, a-t-on appris mardi auprès de la Société nationale du transport ferroviaire (SNTF).

"Le trafic ferroviaire a repris totalement lundi soir suite à la signature d'un Accord collectif du travail entre la Direction générale et la Fédération nationale des cheminots (FNC) en présence des représentants du ministère de tutelle", a indiqué à l'APS le directeur de la Communication, Djamal Challal.

"Les grandes lignes liant Alger à d'autres wilayas ont continué à fonctionner lundi normalement malgré le débrayage observé. S'agissant des lignes entre Alger et sa périphérie, elles ont enregistré durant la journée de lundi une perturbation", a signalé le même responsable.

L'impact de ce mouvement de grève, qualifié "illégal" et "sans préavis", sur le trafic ferroviaire a été atténué, selon M. Challal, par les mesures prises par la direction de la SNTF pour assurer le service minimum.

La reprise du trafic a été assurée à la suite de la conclusion d'un accord à l'issue des négociations menées par la direction et le syndicat, portant notamment sur l'application du décret présidentiel fixant le SMIG à 20.000 DA sur le solde du mois de juin 2021, a indiqué un communiqué de la SNTF.

Il a été décidé également l'entame de négociations avec les représentants de la Fédération nationale des Cheminots à compter du 1er juillet 2021 pour l'harmonisation et la réajustement de la grille des salaires sur la base du point indiciaire de la valeur de 82 DA, applicable sur solde du mois de juillet.

Aussi, les deux parties ont discuté sur les modalités de mandatement des rappels par échéancier dans l'Accord collectif. Les autres points revendiqués exprimés par les travailleurs et figurants sur le communiqué de la FNC du 26 juin 2021 seront débattus ultérieurement entre la direction et la FNC en présence des représentants du ministère de la tutelle, a précisé la direction de la SNTF. Selon M. Challal, la direction "reste ouverte au dialogue et à toute proposition formulée par le syndicat dans le cadre des capacités de la Société".

Dans ce contexte, il a souligné le SNMG fixé à 20.000 dinars est appliqué à compter de juin 2021 qu'en application du décret présidentiel 21-137 du 7 avril 2021, f ixant le salaire national minimum garanti (SNMG) et conformément aux dispositions de l'article 52 de la convention collective de la société.

Concernant l'effet rétroactif de cette augmentation à compter de juin 2020, le même responsable a rappelé que le partenaire social a été invité à la table des négociations, en mai dernier, pour la mise en place d'un échéancier de versement des rappels aux travailleurs.