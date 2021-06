Les travaux de réalisation de 200 logements location-vente du programme AADL 2 à Théniet El Had (Tissemsilt) devraient reprendre prochainement après un arrêt résultant de problèmes techniques, a annoncé mardi le wali, Abbes Badaoui.

Lors d’un point de presse en marge de sa visite d’inspection de plusieurs projets de développement au niveau des communes de Tissemsilt et Theniet El Had, le wali a ainsi fait savoir que ce projet qui connaissait des problèmes techniques allait "reprendre prochainement". Il a, à ce titre fait part d'un contrat signé avec une entreprise pour concrétiser le projet dans un délai de trois mois afin de remettre les clés des logements aux souscripteurs avant la fin de l’année en cours.

M. Badaoui a fait savoir que les autorités locales ont réussi à lever toutes les contraintes matérielles, notamment celles liées au manque d’assiettes foncières constituant un obstacle pour réaliser les projets de logement au niveau de la commune de Theniet El had. En outre, le wali a annoncé la réception de 450 logements publics locatifs au niveau du village Amrouna dans la commune de Theniet el had avant la fin de l’année en cours et ce, après la prise en charge de l’ensemble des difficultés qui freinaient la cadence des travaux de réalisation dont ceux de raccordement aux différents réseaux et d'aménagement extérieur dont le coup d’envoi a été donné ce mardi.

La visite d’inspection a permis au chef de l’exécutif de s’enquérir du projet de revêtement de la route urbaine à haï "11 décembre" au chef-lieu de wilaya.