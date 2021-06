Les artistes peintres, Mohamed Oulhaci, Hachemi Ameur, Demis Mohamed, Belkhorissate Abdelkader, Bourdine Moussa et Moncef Gueta, proposent plus d’une soixantaine d’œuvres retraçant leurs parcours artistiques et reflétant leurs talents qui font d’eux des noms incontournables du paysage culturel national.

Ces tableaux inspirées d’écoles artistiques diverses comme le figuratif, le semi-figuratifs, l’expressionnisme, l’abstrait, le contemporain et autres techniques de collage, sont des invitations à un voyage vers un monde plein d’émotions et de sensibilités, avec un mariage de couleurs et de formes qui traduit le haut niveau de maîtrise atteint par ces artistes. Intitulée "Du pinceau à la plume", cette exposition, qui prendra fin le 2 juillet prochain, permet au grand public et surtout au public averti de côtoyer ces grands noms de l’art plastique et de découvrir les secrets de la réussite dans ce milieu artistique et de perfectionner leurs techniques. Dans ce cadre, la responsable de l’atelier de dessin à la maison de la culture de Tlemcen, Tadj Mahel Didi, a indiqué que des ateliers de formation, encadrés par ces artistes, sont organisés au profit des jeunes peintres de la wilaya et notamment les étudiants de l’école des beaux-arts de la ville de Tlemcen. Ces stagiaires devront, eux aussi, réaliser à l’issu de ces ateliers des œuvres qui seront également exposées à la maison de la culture. L’objectif escompté par cette exposition, a ajouté la même responsable, est de permettre aux jeunes artistes peintres de la wilaya de parfaire leurs connaissances afin d’élever et promouvoir les arts plastiques localement.

"Cette exposition est un hommage rendu à tous ces artistes qui ont honoré le pays lors de manifestations artistiques nationales et internationales. Les regrouper dans une seule manifestation permettra d’engager des réflexions sur l’évolution de l’art plastique dans notre pays qui se veut féconde et prometteuse", a précisé en outre Tadj Mahel Didi.