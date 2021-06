Le Conseil de sécurité de l'ONU a renouvelé mardi le régime de sanctions imposé à la République démocratique du Congo (RDC), tout en prolongeant de 12 mois le mandat du groupe d'experts veillant à leur application.

Adoptant à l'unanimité la résolution 2582, le Conseil de 15 membres a décidé de prolonger jusqu'au 1er juillet 2022 les mesures stipulées dans les paragraphes 1-6 de la résolution 2293 concernant un embargo sur les armes, l'interdiction de voyager et le gel des avoirs.

Dans le cadre de ces mesures, les Etats membres sont tenus de ne pas fournir d'armes aux entités non gouvernementales opérant en RDC.

Elles visent également les manœuvres qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité du pays, y compris les attaques contre les casques bleus, le personnel de l'ONU et les membres du groupe d'experts dans ce pays. En renouvelant les sanctions, le Conseil a également décidé qu'elles s'appliqueraient aux individus et aux entités désignés par le Comité des sanctions pour avoir planifié, dirigé, soutenu ou participé aux attaques contre le personnel médical ou humanitaire.