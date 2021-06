Le leader du championnat de Ligue 1 de football, l'ES Sétif, dos au mur, affrontera son voisin le CS Constantine dans un derby de l'Est indécis et ouvert à tous les pronostics, alors que ses deux poursuivants directs, le CR Belouizdad et la JS Saoura, recevront respectivement le RC Relizane et la JS Kabylie avec l'intention de maintenir la cadence, à l'occasion de la 28e journée, prévue jeudi.

Renversée lundi en déplacement par le MC Alger (3-2), l'ESS (1re, 56 pts) sera face à un sérieux client, le CSC (6e, 43 pts), qui semble avoir le vent en poupe, en témoigne sa belle série de six matchs de suite sans défaite, dont un dernier succès décroché dimanche "at home" face à la lanterne rouge, la JSM Skikda (4-0).

Deuxième meilleure équipe à la maison depuis le début de la saison (33 points sur 42 possibles, ndlr), l'Entente partira certes favorite dans ce derby, mais devra rester vigilante face à une équipe qui est en train de monter en puissance.

Le CR Belouizdad et la JS Saoura, qui suivent derrière avec 50 points, devront impérativement l'emporter, face respectivement au RC Relizane (1 6e, 26 pts) et à la JS Kabylie (6e, 42 pts), pour espérer rester au contact du leader. Si le Chabab évoluera, a priori, sur du velours, face à une équipe de Relizane, premier relégable et sèchement battue dimanche à domicile par l'USM Alger (2-4), la JSS sera appelée à sortir le grand jeu pour venir à bout de la JSK, auréolée de se qualification pour la finale de la Coupe de la Confédération.

Le MC Oran (4e, 47 pts), qui reste sur une cuisante défaite à la maison face au CRB (3-0), effectuera un court déplacement à Chlef pour croiser le fer avec l'ASO (13e, 28 pts).

Sommé de réagir en dehors de ses bases pour espérer reprendre sa place sur le podium, le MCO devra faire face à une équipe chélifienne dont l'objectif est de faire le plein à domicile et s'éloigner de la zone rouge.

De leur côté, les deux clubs algérois, le MCA (5e, 45 pts) et l'USMA (7e, 42 pts), affronteront respectivement en déplacement l'AS Aïn M'lila (11e, 31 pts) et à domicile le CA Bordj Bou Arréridj (19e, 20 pts).

Les deux clubs de la capitale vont chercher à confirmer leur dernier succès et du coup continuer leur marche en avant vers le podium.

Victoire impérative pour la lanterne rouge

Dans la deuxième partie de tableau, l'US Biskra (11e, 31 pts), retombée dans ses travers suite à la défaite concédée à l' Ouest face à l'USM Bel-Abbès (1-0), devra impérativement réagir sur ses terres devant l'Olympique Médéa (9e, 41 pts) pour s'éloigner de la zone de turbulences.

La formation de Médéa abordera elle son rendez-vous avec l'intention de confirmer sa victoire face à l'ASAM (1-0).

A l'extrême Ouest du pays, le WA Tlemcen (15e, 27 pts) tentera de réaliser la passe de trois en recevant l'USM Bel-Abbès (18e, 24 pts), dans un derby qui s'annonce très disputé.

Le WAT, deuxième plus mauvaise équipe à domicile (15 pts sur 39 possibles, ndlr), devra faire preuve d'efficacité pour éviter de sombrer de nouveau, lui qui reste sur deux succès de suite, face à une équipe de l'USMBA capable du meilleur comme du pire. En bas de tableau, deux rencontres opposent des équipes sérieusement menacées par le spectre de la relégation : NC Magra (13e, 28 pts) - NA Husseïn-Dey (16e, 26 pts) et JSM Skikda (20e, 17 pts) - Paradou AC (10e, 35 pts).

Incapable d'enchaîner deux victoires de rang, après le nul concédé à domicile face à la JSS (1-1), le Nasria aura fort à faire face au NCM, qui n'a plus perdu depuis cinq matchs, toutes compétitions confondues. Le Paradou AC (10e, 35 pts), auteur de deux points seulement lors de ses six derniers matchs, aura un belle occasion de se refaire une santé chez la lanterne rouge skikdi e, dont l'avenir en Ligue 1 est de plus en plus incertain.