Le match s'était terminé sur le score d'un but partout, et ce sont les Marocains qui avaient ouvert la marque, par Mohamed Radid, ayant transformé un penalty à la 29e.

Mais les jeunes algériens n'ont jamais perdu espoir dans ce derby et ont continué à y croire, même au-delà du temps réglementaire, ce qui leur a permis d'arracher une égalisation méritée, par Samy Mahour à la 90'+3.

Après quoi, les deux équipes ont dû recourir aux tirs au but pour se départager, et la chance a finalement souri à l'Algérie (4-3).

Le sélectionneur national Mohamed Lacet s'est dit "très satisfait" du rendement de ses joueurs, surtout qu'ils étaient revenus de loin pour arracher cette qualification.

"Notre but est surtout de monter une équipe compétitive en prévision de la CAN-2023, prévue en Egypte, et cette Coupe arabe constitue une bonne expérience pour les jeunes dans cette perspective" a-t-il ajouté.

Un peu plus tôt dans l'après-midi, l'Egypte (Organisateur) avait facilement dominé le Tadjikistan (Invité d'honneur) sur le score de trois buts à zéro.

Les réalisations des jeunes Pharaons ont été l'œuvre d'Ahmed Shérif, Ahmed Hawach et Youssuf Mohamed.

L'Egypte a été ainsi la première nation de ce tournoi à se qualifier pour les demi-finales, avant de se voir rejointe un peu plus tard par l'Algérie.

Les deux autres quarts de finale sont prévus mercredi, avec le Sénégal (tenant du titre), qui donnera la réplique à l'Arabie saoudite, alors que la Tunisie affrontera les Comores.

En demi-finale, l'Algérie affrontera le vainqueur du match Tunisie-Comores, alors que l'Egypte sera opposée au vainqueur de l'autre match.