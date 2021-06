Le président de la Fédération algérienne de handball (FAHB), Habib Labane, mandaté par l’UAHB pour parapher en son nom la convention en question en sa qualité de membre du bureau exécutif de l’instance arabe, s’est dit "très heureux de voir l’Algérie abriter un tel événement qu’elle n’a pas accueilli depuis de longues années".

Cette compétition, prévue initialement pour octobre prochain mais reportée à cause du Covid-19, s’inscrit dans le cadre des événements expérimentaux des Jeux méditerranéens (JM) programmés à Oran lors de l’été 2022, a-t-il rappelé, ne tarissant pas d’éloges sur les installations sportives et hôtelières retenues pour le championnat arabe.

"Ces infrastructures, qui seront également concernées par les JM, sont de haute facture et permettent à Oran de postuler même à l’organisation d’un championnat du monde de la discipline", s’est-il réjoui, s’engageant à "tout mettre en oeuvre" pour assister l’ESA dans la réussite du rendez-vous arabe.

A propos des représentants algériens dans cette compétition, en plus du club organisateur, le patron de la FAHB a estimé qu’il est encore prématuré d’en parler, assurant au passage que le choix sera porté sur les clubs disposant des meilleurs atouts pour remporter le tournoi. Présent à la cérémonie en compagnie des autorités locales de la ville d’Arzew ainsi que des représentants du comité d’organisation des JM, le directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya d’Oran, Yacine Siafi, a félicité l’ESA pour le travail accompli depuis au moins deux années pour s’adjuger cet honneur d’accueillir une compétition internationale de cette envergure, tout en rassurant quant à la disponibilité des autorités locales ainsi que de la tutelle pour accompagner la direction du club banlieusard de la capitale de l’Ouest dans l’organisation de l’épreuve. Pour sa part, le président de l’ESA, Amine Benmoussa, tout en ne cachant pas sa satisfaction pour avoir réussi à "relever le défi pour lequel (il) a travaillé depuis deux années", a informé avoir engagé des contacts avec des opérateurs économiques publics et privés pour contribuer a u financement du tournoi "auquel prendront part les meilleurs clubs arabes, notamment du Qatar, de la Tunisie et d’Egypte".