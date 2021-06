La Tunisie vient d'enregistrer un nouveau record de 5.251 nouveaux cas confirmés au cours des 24 heures.

Dans un communiqué, publié mardi soir, le ministère tunisien de la Santé a signalé 105 décès supplémentaires causés par la pandémie en 24 heures. Ainsi, la Tunisie totalise 414.182 cas confirmés de COVID-19 depuis l'apparition du premier cas importé (le 2 mars 2020) ainsi que 14.843 décès. Jusqu'au 28 juin courant, encore 3.117 Tunisiens, atteints de COVID-19, sont hospitalisés, dont 584 en soins intensifs et 136 sous respiration artificielle. Ce mardi, lors d'une déclaration, la porte-parole du ministère de la Santé, Nissaf Ben Alaya, a révélé que le couvre-feu serait renforcé. "On ne peut pas décréter un confinement général puisqu'il faut 6 semaines de confinement pour espérer réellement briser la chaine de propagation du virus", a commenté Ben Alaya, citée par la radio privée Mosaïque. "Un confinement de moins de six semaines sera inefficace", a-t-elle expliqué, d'autant plus que d'autres mesures ont été proposées pour freiner la propagation de la pandémie.