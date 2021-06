La Russie a enregistré mercredi un record de décès quotidiens dus au nouveau coronavirus pour la deuxième journée consécutive, le pays étant frappé par le variant Delta, rapportent des médias.

Cette troisième vague épidémique frappant la Russie devrait être une thématique dominante mercredi de l'émission télévisée annuelle du président Vladimir Poutine face aux questions de ses concitoyens. Selon le décompte du gouvernement, 669 personnes sont mortes du Covid-19 ces dernières 24 heures, dépassant le record de 652 décès établi la veille.

Les villes les plus durement frappées, la capitale, Moscou, et Saint-Pétersbourg, ont enregistré respectivement 117 et 111 morts. Le pays dans son ensemble affiche 21.042 nouvelles infections ces dernières 24 heures pour un total de plus de 5,5 millions depuis le début de la pandémie.

Le nombre de morts total recensé par le gouvernement est de 135.214.

Ces chiffres font de la Russie le pays européen le plus endeuillé par la Covid-19. Moscou a réintroduit ces dernières semaines des mesures de restrictions telles que le retour du télétravail obligatoire pour une p artie des employés, la vaccination obligatoire des salariés du secteur des services ou encore la création d'un passe sanitaire pour aller au restaurant. Un confinement général, comme au printemps 2020, n'est toutefois pas envisagé pour le moment dans la ville de plus de 12 millions d'habitants.