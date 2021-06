Pas moins de 2.500 personnes ont été vaccinés contre Covid-19 dans des chapiteaux installés au niveau des places "1er novembre" et "El Wiam" de la ville de Sidi Bel-Abbes, a-t-on appris mardi Dr. Khaled Harmel, médecin superviseur de l'opération. Dr. Harmel, médecin coordinateur au niveau de l’établissement public de santé publique (EPSP) de Sidi Bel-Abbes a indiqué que cette opération de vaccination à travers ces deux espaces cible en premier lieu les personnes âgées de plus de 50 ans et les malades chroniques.

Cette opération de vaccination a connu un afflux important de citoyens désireux se faire vacciner, a-t-il souligné, signalant que le nombre de vaccinés a été enregistré en 21 jours. Une équipe médicale et paramédicale a été mobilisée pour accueillir les citoyens de 09H00 à 20H00 au niveau de la place du "1er novembre" pour cette opération de vaccination qui se poursuit toujours, a-t-il ajouté. En ce qui concerne l’opération de vaccination qui s’effectue au niveau de la polyclinique de la commune de Sidi Bel-Abbes, il a été procédé à la vaccination de 4.975 person nes dont un tiers a reçu la première et la deuxième dose du vaccin et l’opération se poursuit pour parachever la deuxième dose, a-t-on fait savoir.

La directrice locale de la santé et de la population a fait observer, pour sa part, que dans le cadre de la poursuite de la campagne de vaccination qui a démarré au niveau des espaces ouverts et lieux publics, il est attendu l’installation d’un autre chapiteau au niveau de haï "El Graba" au centre-ville de Sidi Bel-Abbes, pour drainer un plus grand nombre possible de citoyens. Jusqu’à la fin du mois de mai dernier dans la wilaya de Sidi Bel Abbes, 8.000 personnes ont été vaccinés contre Covid-19 à travers 58 polycliniques et aucun problème ou complication liée à la vaccination n'ont été enregistrés, a-t-on affirmé.

L’opération de vaccination se poursuit toujours dans la wilaya de Sidi Bel-Abbes qui a reçu dernièrement un quota estimé à 5.000 doses de vaccin chinois "Sinopharm", a-t-on indiqué.