Pas moins de 15.000 personnes ont été vaccinées contre la Covid-19 dans la wilaya de Mascara, a-t-on appris mardi auprès de la direction locale de la santé et de la population .

Le directeur de la santé, Mohamed Lamri, a indiqué que ses services ont vacciné, depuis le début de l’opération de vaccination contre le Coronavirus au mois de février dernier, 15.000 personnes dont près de 5.000 ont reçu les deux doses de vaccin. Selon le même responsable, 11.500 ont bénéficié des opérations de vaccination contre la Covid-19 qui se poursuit à l'enceinte des polycliniques de la wilaya, alors que 3.500 personnes ont été vaccinées dans les espaces publics et à domicile au niveau des zones enclavées. Les établissements publics de santé de proximité ont procédé, au début de la semaine écoulée, à l’organisation de tournées d'équipes médicales mobiles dans les villages et les zones enclavées qui ont permis de vacciner des centaines de populations des ces zones leur épargnant le déplacement vers les centres de santé et les polycliniques médicales. La direction de la santé et de la population de la wilaya avait mobilisé, au c ommencement de l’opération de vaccination, 65 centres de santé et 4 équipes mobiles pour participer à cette campagne réservée, au départ, aux personnels de la santé, aux personnes âgées de plus de 65 ans et aux malades chroniques.