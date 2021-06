Les services de la Sûreté de wilaya (SW) de Jijel ont organisé mardi une campagne de sensibilisation sur les dangers de la propagation de la Covid-19 et la nécessité de continuer à respecter le protocole sanitaire, à un point de contrôle à la sortie-Est de la ville, sous le slogan "Nous sommes de retour et nous sommes prudents''.

Avec l'arrivée de la saison estivale, marquée par un afflux important de vacanciers sur les plages de la wilaya, les services de sécurité ont procédé à l'organisation d'une campagne de sensibilisation au cours de laquelle les citoyens sont sensibilisés sur la nécessité de continuer à respecter le protocole sanitaire et toutes les mesures de protection contre le coronavirus, a précisé la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya.

Le travail des agents désignés pour cette mission a été axé sur la nécessité de continuer à porter des masques de protection et à respecter la distanciation physique, avec une désinfection constante des mains, a ajouté la même source.

Les conducteurs de véhicules ont été alertés, dans ce contexte, s ur les dangers de certains comportements négatifs en cette période de vacances d'été pour échanger des visites et organiser des fêtes et des regroupements familiaux, lesquels constituent des foyers de propagation de la pandémie et facilitent la transmission du virus d'une personne à l'autre, a-t-on rappelé.

A noter que le programme de cette campagne de sensibilisation, qui a également touché les sûretés de daïras, a porté également sur la distribution de dépliants aux citoyens, dans le but de sensibiliser sur les dangers de ce virus et son impact sur la santé et la vie des citoyens.