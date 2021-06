Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a mis en avant, mardi, l'impérative "mise en place d'un cadre de coordination intersectorielle pour prévenir l'envenimement scorpionique, notamment dans les régions du Sud et des Hauts-Plateaux".

S’exprimant lors d’un colloque scientifique organisé, par visioconférence, par le ministère de la Santé au profit des directeurs de la Santé et de la Population des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux sur le programme national de lutte et de prévention contre l’envenimement scorpionique, le secrétaire général du ministère, Abdelhak Saihi a indiqué qu'il "est important dans le cadre de la lutte et de la prévention contre l'envenimement scorpionique, qui doit être considéré comme une menace majeure pour les régions concernées, de mettre en place un cadre de coordination intersectorielle".

M. Saihi a expliqué que ce cadre de coordination devrait "inclure, outre le ministère de la Santé, les ministères de l'Habitat, de l'Environnement, des Collectivités locales et de la Solidarité nationale".

Parmi les autres mesures à prendre dans ce cadre, l'intervenant a cité, "la mise en place de bureaux communaux d'hygiène, en tant que points focaux dans la lutte et la prévention contre l'envenimement scorpionique, l'intensification de la lutte contre les habitats inadaptés et précaires, l'éclairage public et le bitumage des routes dans les zones à risque, et développer les opérations de collecte de scorpions en recourant à de nouvelles interventions et mécanismes, avec l'implication de la société civile".

Par ailleurs, M. Saihi a précisé que l'envenimement scorpionique est "un véritable problème de santé publique en Afrique du Nord", et que pas moins de 50.000 piqures sont enregistrées annuellement en Algérie", soulignant que la situation épidémiologique nationale de l'envenimement scorpionique "est marquée par un taux stable de cas de piqures scorpioniques, et une diminution régulière du nombre de décès grâce à l'amélioration de la qualité de la prise en charge et des soins".