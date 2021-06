Le chiffre d'affaires du secteur des assurances a atteint les 43,5 milliards de dinars durant le premier trimestre de 2021, contre 40,4 milliards DA par rapport à la même période de l'année 2020, soit un taux de croissance de 7,7%, selon une note de conjoncture du Conseil national des assurances (CNA).

Ce taux de croissance de la production du marché national des assurances a concerné globalement toutes les activités confondues du secteur, a ajouté le document précisant que le règlement des sinistres a connu aussi une hausse de 31,9%.

Ainsi, les assurances de dommages (automobile, incendie et risques divers, crédit, agriculture et transport) ont réalisé un chiffre d'affaires d'un peu plus de de 37 milliards DA, en hausse de 4,3% par rapport à la même période de l’exercice précédent.

Les assurances de personnes ont affiché un chiffre d’affaires de 3,6 milliards DA contre 3,9 milliards DA au premier trimestre de l’exercice 2020, soit une baisse de 5,9%.

La branche "Automobile", qui représente 52% de l'activité du secteur, a affiché une baisse de 3,2% durant le premier trimestre 2021 par rapport au premier trimestre 2020, passant de 20 milliards DA à 19,2 milliards DA.

Quant à la branche "IRD", elle a achevé cette même période avec un chiffre d’affaires d’un peu plus de 15,1 milliards DA, en progression de 13,6% sur une année.

S'agissant des assurances agricoles, elles ont connu un accroissement de 3,9% durant le 1er trimestre 2021, alors que la branche "Transport" a vu son chiffre d’affaires grimpé de 17,4% pour atteindre près de 1,5 milliards de DA (contre 1,3 mds DA à la même période 2020) au bénéfice du niveau des primes émises par la sous-branche "transport aérien" ayant cumulé un chiffre d’affaires de 295,5 millions DA au 31 mars 2021.

Pour ce qui est de l’assurance "Crédit", elle a enregistré une hausse de 22,7% avec un chiffre d’affaires de 644,8 millions DA.

Selon le bilan, les sociétés d'assurance de dommages à capitaux privés ont réalisé un chiffre d'affaires de plus de 9 milliards de DA, loin derrière les compagnies publiques qui restent dominantes sur le marché à hauteur de 74,3% avec un chiffre d’affaires ayant atteint 27,5 milliards DA.

Les sociétés d’assurances de personnes ont concédé une baisse de 5,9% de leur chiffre d'affaires durant le 1er trimestre 2021 avec un montant de plus de 3,6 milliards DA contre 3,9 milliards DA au premier trimestre de l’exercice 2020.

Ce montant comprend 1,3 milliard DA pour l'assurance "vie et décès", 1,8 milliard DA pour la "Prévoyance collective", 436,4 millions DA pour la branche "accident", 13,2 millions DA pour la branche "maladie", avec une décroissance de 86,8% de la branche "assistance".

Concernant les parts du marché des assurances de personnes, les sociétés privées constituent 30,6% de la production totale avec un chiffre d’affaires de 1,1 milliard DA. Par ailleurs, le stock des sinistres restant à payer a connu une augmentation de 54,9%, passant à 6,2 milliards DA au 31 mars dernier alors qu'il était à 4 milliards DA à la même période de l'année dernière.