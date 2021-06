La compagnie Sonatrach sera toujours apte à assurer l'approvisionnement de l'Espagne en gaz naturel via le gazoduc Medgaz et grâce aux capacités de liquéfaction de l'Algérie, a affirmé mardi à Alger le PDG de Sonatrach, Tewfik Hakkar.

"Nous avons pris toutes les dispositions nécessaires en cas de non renouvellement du contrat d'excellence du gazoduc concerné", a assuré M.

Hakkar, lors d'une conférence de presse animée en marge de la présentation des bilans d'activités de Sonatrach, en réponse à une question sur la possibilité de non renouvellement du contrat d'excellence du gazoduc Maghreb-Europe reliant l'Algérie à l'Espagne via le Maroc.

"Même en cas de non renouvellement de ce contrat qui prend fin en octobre prochain, l'Algérie pourra fournir l'Espagne, mais également répondre à une éventuelle demande supplémentaire du marché espagnol sans aucun problème", a souligné le PDG de Sonatrach.

Interrogé au sujet de l'engagement de Sonatrach au niveau des projets de dessalement d'eau de mer à travers le territoire national, M. Hakkar a fait savoir que quatre projets de réalisation d e stations de dessalement ayant un "caractère urgent" ont été confiés à Sonatrach pour faire face au manque de précipitations.

Sonatrach est engagée sur les 11 stations de dessalement d'eau de mer, dont 9 activent à une capacité de 100 %, selon le PDG de la compagnie nationale.

Questionné sur la loi sur les hydrocarbures, M. Hakkar a fait savoir que "d'ici la fin du mois de juillet prochain" tous les textes d'application seront publiés, estimant que cette loi est "attractive" et "très flexible".

S'agissant du développement des énergies renouvelables (EnR), le premier responsable de la compagnie nationale des hydrocarbures a affirmé que "Sonatrach s'inscrit dans le processus de développement des EnR".

A ce propos, il a expliqué que les hydrocarbures continueront à jouer un rôle "important jusqu'à 2050", tout en soutenant que "les hydrocarbures ne constitueront pas moins de 50 % du mix énergétique mondial jusqu'en 2050 (...) et que l'hydrogène ne sera compétitif qu'à partir de 2050 notamment en Europe".

Au sujet des raisons du retrait de la compagnie British Petrolium (BP) de l'Algérie, M. Hakkar a expliqué que cela est dû à la stratégie globale de la compagnie britannique qui s'était orientée vers les EnR en quittant graduellement le secteur des hydrocarbures.

"Il y aura un autre parten aire qui remplacera BP au niveau des projets concernés au terme des contrats qui arriveront à expiration en 2027", a-t-il rassuré.