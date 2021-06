Les participants au premier colloque historique et scientifique, organisé lundi sur les personnalités à influence spirituelle et scientifique de Nâama ont appelé à intensifier les recherches et les études sur les dimensions du patrimoine intellectuel des savants de la wilaya.

Des chercheurs académiciens participant à ce séminaire organisé par le centre universitaire "Salhi Ahmed" de Nâama, en coordination avec le Haut conseil islamique, ont ainsi souligné l’importance de coordonner les efforts entre les différents centres de recherches et d'axer les travaux des historiens et des spécialistes en sociologie sur la mise en exergue des caractéristiques et dimensions des personnalités historiques de Nâama, du Sud-ouest et de différentes régions de l’Algérie.

Le Secrétaire général du Haut conseil islamique (HCI), professeur Bouzid Boumediene a insisté, dans son intervention, sur la nécessité de donner l’image réelle des personnalités spirituelles, intellectuelles et moudjahidine de la région du Sud-ouest et d’étudier ce qui est rapporté dans la mémoire n ationale à leur sujet avec précision et d'effectuer des lectures de ce patrimoine qui reflète les valeurs du soufisme et de la science.

De son côté, le chercheur Rabie Miloud a insisté, dans sa communication abordant le parcours scientifique du moudjahid Cheikh Hadj M’hamed El-Mekki, sur l’importance de préserver ce patrimoine, citant comme exemple le patrimoine des zaouias et de chouyoukh du soufisme et leur rôle dans le soutien spirituel à la résistance contre différentes formes de colonialisme.

Le chercheur Becham Mohamed de l’Université de Bechar a estimé, pour sa part, que ce patrimoine nécessite une étude "scientifique" et "objective" pour pouvoir le collecter, le faire connaître et le préserver pour les générations montantes, notamment à travers les recherches et les études académiques et l'utilisation des technologies modernes. Le chercheur Bouarfa Abdelkader a abordé, dans une communication sur les personnalités de djihad, la bataille de la Mactaa au sud de la commune de Mers El Hadjadj conduite par l’Emir Abdelkader.

Le président du comité d’organisation du colloque et directeur par intérim du centre universitaire de Nâama, Safi Habib a souligné l'importance de cette rencontre en prévision de l’organisation de rencontres de spécialistes et universitaires sur la mémoire, les person nalités intellectuelles et l’héritage culturel, scientifique, spirituel et militant de la région du Sud-ouest, faisant savoir que le Centre de recherche spécialisé dans les langues et l’Histoire du centre universitaire œuvre à réunir les œuvres des penseurs de la région et les diffuser à travers les plateformes et l'Internet. Les recommandations issues des travaux de cette rencontre ont été axées notamment sur l'intérêt à accorder à la mémoire par les centres de recherche et d'étude universitaires spécialisés.