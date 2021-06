Les exportations des hydrocarbures réalisées par la Sonatrach durant les cinq premiers mois de l'année ont augmenté de 45%, passant à 12,6 milliards dollars à fin mai contre 8,7 milliards de dollars à fin mai 2020, a indiqué mardi un responsable du groupe.

Ce montant a été réalisé grâce à un volume d'hydrocarbures exportées estimé à 41 millions de tonnes équivalant pétrole (MTEP) à fin mai 2021 contre 33 MTEP à fin mai 2020, a précisé M. Boutaleb Mohamed Rachedi, Directeur Gestion de la Performance au sein du groupe, lors d'une conférence de presse consacrée à la présentation du bilan de Sonatrach pour 2020 et les 5 premiers mois de 2021. Ainsi, sur 67 MTP d'hydrocarbures commercialisées durant la même période, contre 58 MTEP à fin mai 2020 (+17 %), le volume de production commercialisé sur le marché national a atteint 27 MTEP contre 25 MTEP en 2020.

La production primaire d'hydrocarbures réalisée durant les 5 premiers mois de l'année a été de 78 MTEP, contre 75 MTEP durant la même période en 2020 (+4%), à raison de 22% de pétrole brut, 68% de gaz naturel, 5% de GPL et 5% de condensat.

Pour ce qui est de l'activité de raffinage, elle a porté sur 12,2 MTEP durant la même période contre 11,8 MTEP en 2020. Quant aux importations des produits raffinés, Sonatrach a réussi à les réduire sensiblement: elles sont passées de 668 MTEP à 112 MTEP au cours de la même période de référence.

Dans une déclaration à la presse, à l'issue de la présentation du bilan, le P-dg de Sontrach, Toufik Hakkar, s'est réjoui de ces résultats en soulignant qu'ils ont été réalisés "malgré la pandémie et ses impacts".

"En plus du chiffre d'affaires à l'exportation qui a dépassé 20 milliards de dollars en 2020, le groupe a réussi à renforcer ses parts de marché à l'international, en renouvelant les contrats avec ses partenaires. Il a également réduit, voire arrêté, l'importation du mazout, depuis août 2020", a-t-il déclaré en soulignant la détermination de Sonatrach à s'investir de plus en plus dans le renouvelable.