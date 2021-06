Le directeur central de l'intendance au ministère de la Défense nationale (MDN), le général Bousseldja Hadj, a présidé, dimanche soir à Oran, la cérémonie de sortie de cinq promotions au titre de l'année scolaire 2020-2021 à l'Ecole supérieure de l'administration militaire "moudjahid feu Hadj Moussa Akhamokh" relevant de la 2e Région militaire.

Les promotions sortantes baptisées du nom du chahid Korichi Ibrahim, dit Abdelhak, sont la première promotion des cours de commandement et d'état-major, de la 73e promotion des cours de perfectionnement des officiers, de la 10e promotion des cours de spécialité en administration militaire, de la 18e promotion de la session de formation spéciale et de la 11e promotion des élèves officiers d'active de licence LMD.

La cérémonie de sortie, à laquelle ont assisté des officiers supérieurs et des membres de la famille du chahid, a débuté par l'inspection des formations diplômées par le directeur central de l'intendance au MDN, le général Bousseldja Hadj.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le commandant de l'Ecole supérieure de l'administration militaire, le général Gharbi Ahmed a évoqué les grands axes de la formation militaire et pratique dispensée aux élèves et stagiaires par des instructeurs spécialisés et enseignants compétents leur permettant d'assumer leurs nobles missions avec professionnalisme, les appelant à ne ménager aucun effort dans la défense de la souveraineté, de la sécurité et de la stabilité du pays.

Il a rappelé l'intérêt accordé par le Haut Commandement de l'ANP au secteur de la formation, saluant la discipline et la persévérance des stagiaires des pays frères et amis. Après la prestation du serment par les diplômés et la remise des grades aux majors de promotions, le général Bousseldja Hadj a donné son aval pour que cette promotion soit baptisée du nom du chahid Korichi Ibrahim, dit Abdelhak.

La cérémonie a été ponctuée par des parades militaires des diplômés. Le Directeur central de l'intendance au ministère de la Défense nationale, accompagné du Commandant de l'école, a honoré la famille du chahid Korichi Ibrahim, dit Abdelhak. Né en 1926 à Aïn Fekan (W. Masacara), Korichi Ibrahim dit "Abdelhak" a rejoint en 1956 l'Armée de libération nationale (ALN) où il était responsable des liaisons. Egalement responsable des missions secrètes, il a encouragé plusieurs habitants de sa région à rejoindre l a guerre de libération, à l'instar de Ferkouk Fateh, Hadji Djilali, Adda Aïssa et Midoune Abdelkader. Korichi Ibrahim a été emprisonné plusieurs fois par les autorités coloniales entre 1959 et 1960.

Après sa sortie de prison, il a intensifié son action entre les régions de Sig et d'El Merdja dans la wilaya de Saïda où il procédait à la répartition des armes et des provisions aux soldats. Korichi Ibrahim dit "Abdelhak" est tombé au champ d'honneur le 19 mars 1962 dans une embuscade aux environs de la commune de Sig.