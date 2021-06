Les participants à un séminaire national sur "le blogging féminin en Algérie, expériences réelles et visions d’avenir" ont recommandé, lundi à Oum El Bouaghi au terme de leurs travaux, de réaliser des études analytiques des contenus des blogs féminins et sur les bloggeuses.

"Il est recommandé d’accorder davantage d’intérêt au blogging féminin à travers des études scientifiques visant à comprendre les diverses dimensions de ce phénomène et ses différents aspects", ont souligné les participant à la rencontre tenue à la Faculté des sciences sociales et humaines de l’université Larbi Ben M’hidi avec la participation de conférenciers de 10 universités algériennes. Les intervenants au cours du séminaire ont également préconisé le recours aux diverses méthodologies et outils de recherche pour étudier ce phénomène, invitant l’élite féminine algérienne à "s’impliquer de manière efficace et positive dans le blogging en tant que pratique nouvelle dans l’environnement algérien".

La seconde et ultime journée de séminaire national a donné lieu à une série de conférences dont cell e de Hocine Naïli de l’université d’Oum EL Bouaghi qui a relevé, dans son intervention portant sur l’analyse sémiologique des caractéristiques sentimentales d’un échantillon de tweets féminins, que "la femme utilise les réseaux sociaux pour faire du blogging et s’exprimer en toute liberté et spontanéité". Pour M. Naïli, la plateforme Twitter a "réussi à préserver un caractère sérieux et élitiste permettant à la femme d’exprimer en toute liberté ses sentiments et son intérêt pour les multiples questions politique, sociale et culturelle".

Des chercheurs et doctorants de plusieurs universités du pays ont participé en présentiel ou en visioconférence à cette rencontre qui a abordé le blogging féminin, ses rôles, ses influences et ses orientations.