Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, lundi au siège de la Présidence de la République, le président du Mouvement El-Bina, Abdelkader Bengrina, dans le cadre des consultations politiques élargies pour la formation du nouveau Gouvernement.

Cette rencontre est "une étape à laquelle le Président Tebboune nous a habitués, laquelle consiste à adopter le dialogue pour chaque étape, la dernière étant celle des élections législatives, et être à l'écoute de l'élite", a déclaré M. Bengrina au terme de l'audience.

L'étape actuelle, a-t-il dit, "exige de procéder à un réajustement et adopter une nouvelle approche dans la représentation du front interne", faisant allusion à la formation du nouveau Gouvernement.

"Nous avons écouté le Président de la République avec un grand intérêt pour ce qui est des questions d'intérêt national et avons évoqué la nécessité de former un gouvernement de +commando politique+ dans les plus brefs délais pour répondre aux attentes de tous les citoyens à une vie décente".

Qualifiant de "positive" sa rencontre avec le Président de la République, M. Bengrina s'est dit rassuré de "la situation sécuritaire du pays (...) face aux menaces extérieures", indiquant avoir évoqué le moyen de former un seul rang +partis, élite et société civile+, pour contribuer à la préservation de la sécurité et de la stabilité.

De telles rencontres ont pour objectif d'"instaurer une nouvelle tradition et une nouvelle alliance de la classe politique pour répondre aux préoccupations du citoyen et défendre la sécurité nationale".

Lors de cette audience, M. Bengrina était accompagné d'une délégation des membres du bureau national du mouvement El-Bina.

Pour rappel, l'audience s'est déroulée en présence de Noureddine Bardad-Daidj, directeur de cabinet à la Présidence de la République, Mohamed El Amine Messaid, secrétaire général de la Présidence de la République, et Boualem Boualem, conseiller auprès du président de la République chargé des affaires juridiques et judiciaires.