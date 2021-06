L'Université des frères Mentouri (Constantine-1) a conclu lundi six (6) conventions de coopération avec plusieurs partenaires en vue d'échanger les expériences et les connaissances scientifiques. En marge de la signature de ces conventions à l'auditorium Tidjani Haddam, le recteur de l'université, Toufik Boufendi, a relevé que les axes de coopération reposent sur "la consolidation et le développement de l'échange de connaissances entre les partenaires et les opérateurs économiques pour assurer la pérennité des relations et l'efficacité de la coopération''. Le recteur a paraphé ces conventions avec les représentants de sociétés et entreprises activant dans divers domaines, dont l'agriculture et l'industrie mécanique. En vertu de ces conventions, les deux parties s'engagent à organiser des stages de formation pour les étudiants en master et doctorat ainsi qu'à fournir aux partenaires économiques les plus récentes évolutions et recherches pour améliorer la qualité de leurs produits. Les signataires s'engagent également à mettre à la disposition des étudiants et chercheurs les moyens et équipements disponibles, en plus de favoriser les échanges de documents et d'informations. De son côté, le directeur général de l'entreprise des tracteurs agricoles d'Oued Hamimime à El Khroub (Constantine), Abdelaziz Bendjama, a affirmé que l'objectif de ces conventions est de "rapprocher davantage les parties pour développer et organiser les activités de recherche et d'orientation par des échanges réguliers''. Il s'agit aussi, a-t-il ajouté, de préparer les étudiants universitaires pour les métiers mécaniques, de soutenir l'insertion professionnelle des jeunes diplômés, d'encourager la recherche universitaire et la coopération technologique, et de contribuer à l'amélioration du programme d'enseignement universitaire. De son côté, le président de la Chambre d'agriculture de la wilaya de Constantine, Mahmoud Belbedjaoui, a souligné que la convention liant son secteur à cette université encouragera la formation de groupes de travail et de recherche communs pour l'échange d'informations, facilitera l'échange des expériences et donnera un caractère professionnel à la formation pour répondre aux besoins des entreprises productrices. Le directeur général de l'entreprise de production de granulats Granu-Est, relevant du Groupe industriel des ciments d'Algérie ( GICA), Chérif Belhamedi, a fait part, quant à lui, de sa disposition à travailler pour le succès de cette convention qu'il a qualifiée "d'outil efficace pour l'échange d'expériences et de savoir au travers notamment de l'association des compétences nationales à la résolution de certaines entraves rencontrées par la société au lieu de recourir à l'expertise internationale en vue de développer l'économie nationale''. Outre ces deux entreprises, l'Université des frères Mentouri a signé des conventions de partenariat avec l'Agence du service géologique d'Algérie (ASGA), l'Office national du lait (ONALAIT) et le Centre de recherche scientifique et technique sur les régions arides (CRSTRA).