L'importance d’étudier les trésors monétaires archéologiques pour faire connaître le patrimoine matériel a été mise en évidence lundi à Tlemcen lors d'un colloque scientifique national sur le trésor monétaire archéologique découvert dans la commune d’Aïn Ghraba (wilaya de Tlemcen).

Dans son intervention, la chef de service inventaire, conservation et restauration du musée, Benaïcha Khaldia, a indiqué que le trésor monétaire découvert en 2015 dans la commune d’Aïn Ghraba, au sud de Tlemcen, a permis aux spécialistes du musée de découvrir de nouvelles informations sur l'époque des pièces de monnaie. L’étude des trésors monétaires aide à présenter des informations précises aux étudiants en archéologie pour leurs recherches scientifiques et à faire connaître le patrimoine matériel, a-t-elle souligné au cours de la rencontre organisée par le musée national public d’Art et d’histoire de Tlemcen. De son côté, Yahiaoui El-Amri du département d’archéologie de l’université de Tlemcen a soutenu que les efforts qu'avait fourni de son vivant le professeur Salah Benguerba dans le do maine de la numismatique islamique où l'étude des pièces de monnaie islamiques a permis aux spécialistes en archéologie d’acquérir des expériences et de connaître le patrimoine matériel de certaines époques. Le défunt Salah Bengarba avait un long parcours dans l’étude de la numismatique islamique de plusieurs époques et fut un des précurseurs dans ce domaine, a indiqué M. Yahiaoui, ajoutant que ces pièces de monnaie sont devenues une filière essentielle dans la spécialité archéologie dans l’université algérienne.

Pour sa part, la directrice du musée, Khalfallah Chadia, a fait savoir que les pièces et les trésors découverts en Algérie font partie des plus importantes collections du musée et renseignent sur la situation économique et sociale de l'époque et facilitent son étude pour la faire connaître aux visiteurs du musée, soulignant que les trésors monétaires constituent un groupe complémentaire dans un contexte géographique et temporels précis.

Les informations qui en découlent sont précises et aident les étudiants dans leurs stages sur le terrain. Pour rappel, le trésor monétaire d’Aïn Ghraba a été découvert dans une petite jarre comprenant des pièces de monnaie, lors de travaux d’extension de canalisations d’eau potable. Elle contient 1.576 pièces de monnaie en argent dont une partie re monte à l’époque ottomane, selon les explications fournies.

Le musée public national d’art et d’histoire de Tlemcen a procédé à la restauration de ce trésor et l’a exposé au public, a-t-on indiqué.