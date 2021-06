Le nombre des dossiers de demande d'agrément pour exercer l'activité de concessionnaire de véhicules neufs a atteint 30 dossiers jusqu'à ce lundi, a fait savoir M. Djebili, en expliquant que ce nombre concerne 11 dossiers pour l'importation de véhicules touristiques et utilitaires, 10 dossiers déposés par des candidats intéressés par l'activité de concessionnaires de véhicules de travaux publics, de levage et de manutention et 9 dossiers pour des agréments de concessionnaires motocycles.

Revenant sur les dispositions d'allègement du dossier de demande d'agrément, le cadre du ministère a évoqué l'attestation délivrée par un notaire public qui confirme la conformité du dossier déposé par le candidat avec le contenu du décret exécutif, "ce qui a facilité considérablement le travail du comité".

Il a énuméré, aussi, la suppression des exigences de superficie des infrastructures, fixées autrefois à 6.400 m3 pour les concessionnaires de véhicules touristiques, lesquelles doivent à présent correspondre à la nature de l'activité, sans en déterminer la superficie.

M.Djebili a apporté, également, des précisions quant aux anciennes autorisations provisoires délivrées par le ministère et "qui ne sont plus valables", vu qu'il n'est exigé aux demandeurs qu'un seul agrément définitif, ce qui impose aux candidats de déposer de nouvelles demandes et de nouveaux dossiers conformément aux nouvelles dispositions adoptées par le ministère.

Concernant la date de la disponibilité des premiers véhicules neufs importés, le responsable a estimé que cela relève du ressort des concessionnaires du fait que cela est défini par des relations commerciales entre le concessionnaire et le constructeur concédant qu'il représente de manière exclusive en Algérie et qui pourra lui fixer des délais de livraison dès qu'il aura passé sa commande.