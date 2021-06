Baptisées du nom du chahid Brahim Benchadi, ces promotions incluent la 58ème promotion des officiers de maîtrise, la 25ème promotion des officiers d'application spécialité blindés, la 1ère promotion de la formation de base commune des officiers, la 27ème promotion d'aptitude professionnelle militaire (2ème degré), la 50ème promotion d'aptitude professionnelle militaire (1er degré) et la 36ème du certificat professionnel militaire (2ème degré). Le général-major Noureddine Hambli a inspecté les promotions sortantes au début de la cérémonie, tenue en présence d'officiers supérieurs, de proches du chahid Brahim Benchadi et de représentants des familles des élèves méritants.

Le commandant de l'ESAB, le général Belkacem Kessissa, a indiqué dans son allocution que les promotions sortantes ont reçu une formation militaire théorique et pratique conforme aux plu s récentes méthodologies pédagogiques. Cette formation, a-t-il ajouté, concrétise les directives du Haut-commandement de l'Armée visant à former des cadres de grande compétence qui renforcent l'arme blindée, et améliorer les performances pour agir et réagir en toute cohésion au cours de leurs opérations décentralisées de lutte contre le terrorisme. La cérémonie a également donné lieu à la prestation de serment, la remise de diplômes et de grades, ainsi que la baptisation des promotions sortantes du nom du chahid Brahim Benchadi, avant d'être clôturée par des exhibitions militaires et d'arts martiaux par les soldats sortants.

Le commandant de la 5ème Région militaire a suivi, dans le cadre des portes ouvertes sur l'ESAB, des explications sur la zone pédagogique, les méthodes et moyens utilisés par cette institution de formation militaire. Il a également visité le musée de l'école qui témoigne de son évolution depuis sa création en 1963, avant d'honorer les proches du chahid Brahim Benchadi.

Né le 14 janvier 1932 à Batna, Brahim Benchadi a fréquenté l'école des indigènes (Emir Abdelkader actuellement) avant de rejoindre en 1952 l'université Zeitouna en Tunisie, mais il interrompt ses études précocement pour rejoindre la Révolution libératrice. Le chahid a été à l'origine de plusieurs action s de Fidaiyine à Batna, dont l'explosion du garage de Citroën près de la cité La gare, où il avait récupéré plusieurs appareils de communications et de matériel de la Société des ponts et chaussées. En 1958, le chahid Benchadi a rejoint le groupe des commandos jusqu'à sa mort en compagnie de deux autres moudjahidine en 1959 dans l'explosion d'une mine à Djebel Refaâ dans la région de Hidoussa.