Téhéran est "en train d'examiner" la possibilité de prolonger un accord permettant à l'ONU de continuer à surveiller certaines de ses activités dans le domaine nucléaire, a déclaré mardi le porte-parole du gouvernement iranien, Ali Rabii.

En vertu d'une loi votée en décembre par son Parlement, l'Iran avait restreint en février l'accès des inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), le gendarme onusien du nucléaire, à certaines de ses installations nucléaires.

La République islamique refuse depuis cette date de fournir en temps réel les enregistrements des caméras et autres outils de surveillance que l'agence onusienne a installés dans ces emplacements.

L'AIEA et Téhéran ont néanmoins négocié un compromis permettant de garantir un certain de degré de surveillance du programme nucléaire iranien: les équipements de contrôle restent sous la garde de l'Agence, mais les données sont en possession de l'Iran, et ne doivent pas être effacées tant que cet accommodement reste en vigueur.

Conclu pour une durée initiale de trois mois, le compromis a été prolongé pour un mois supp lémentaire et a expiré le 24 juin et l'AIEA exhorte depuis ce jour-là Téhéran à lui faire part de ses intentions.

Concernant l'accord avec l'AIEA, "nous sommes en train d'examiner la nécessité de le renouveler et toute autre possibilité", a déclaré sans plus de précisions M. Rabii, lors d'une conférence de presse à Téhéran Lundi, le ministère des Affaires étrangères iranien avait indiqué qu'"aucune décision" sur la suppression ou la conservation des données enregistrées n'avait été prise. La question des caméras de surveillance de l'AIEA s'inscrit dans le cadre plus large des pourparlers en cours pour tenter de sauver l'accord international sur le nucléaire iranien conclu à Vienne en 2015.

Cet accord offre à Téhéran un allègement des sanctions occidentales et onusiennes en échange de son engagement à ne jamais se doter de l'arme atomique, et d'une réduction drastique de son programme nucléaire, placé sous un strict contrôle de l'ONU.

Mais le pacte a été torpillé en 2018 par la décision de l'ex-président américain Donald Trump de s'en retirer et de rétablir les sanctions américaines. En riposte, l'Iran a renoncé à la plupart de ses engagements clefs contraignant ses activités nucléaires controversées.