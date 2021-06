Le GC Mascara a validé son billet d'accession en ligue 2 de football grâce à sa victoire contre le WA Mostaganem (1-0), mi-temps (0-0) en match barrage disputé lundi au stade Ahmed- Zabana (Oran) pour le compte du groupe Ouest.

L'unique but de la rencontre a été inscrit par Saad Tedjar (67') pour GC Mascara.

Le GC Mascara, ancien champion d'Algérie dans les années 1980, est désormais le quatrième club qui accède en Ligue 2 après la JS Bordj Ménaïel (Centre-Est) et l'IRB Ouargla (Sud-Est) et Hamra Annaba (Est), vainqueurs respectifs de la JSD Jijel (0-0, 4-2 aux t.a.b) de l'US Souf (1-0) et de l'US Tebessa (1-0).

La 5e "finale" d'accession mettra aux prises l'USMM Hadjout et Sour el Ghozlane, mardi (16h00) à Boumerdes.