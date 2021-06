La Fédération algérienne d'aïkido compte organiser deux stages au début du mois de juillet prochain, à Alger et Touggourt, pour sélectionner les éléments les plus doués en kendo, en vue de représenter les couleurs nationales aux prochains Championnats du monde de la spécialité, prévus en France. "Il y a environ une semaine, nous avons organisé un premier stage à Oran, pour sélectionner les meilleurs éléments susceptibles de bien représenter l'Algérie aux prochains Mondiaux de kendo, et nous comptons poursuivre la prospection dans d'autres régions, notamment, au centre et au sud, en organisant deux autres stages de sélection à Alger et Touggourt", a indiqué à l'APS le président de la fédération, Nacer Rouibah.

Malgré les nombreux inconvénients liés à la pandémie de coronavirus, Rouibah a assuré qu'en Algérie, l'aïkido a su garer la tête hors de l'eau, et même à développer certains aspects au cours des derniers mois. "Aujourd'hui, nous comptons entre 6000 et 7000 pratiquants relevant de 14 Ligues de wilaya, ce qui prouve que nous avons relativement bien réussi dans notre quête de développer la discipl ine, malgré les nombreux désagréments engendrés par la pandémie", a estimé Rouibah. En parallèle à ces stages de sélection, la Fédération compte organiser des journées d'études, notamment le 3 juillet à Tikjda (Bouira) et les 9-10 juillet à Khenchela, en attendant une transition vers les régions Est et Sud, notamment, à Annaba et Ouargla, où elle compte tenir des rencontres similaires, pour débattre entre autres du fonctionnement et de la gestion des Ligues.

"Il y aura également des stages de formation au mois d'août prochain, pour les arbitres et les entraîneurs formateurs, dans la même perspective de développer la discipline, dans diverses régions du pays", a-t-on encore appris de même source. Pour rappel, la pratique de l'aïkido a débuté en 1983 en Algérie, sous l'égide de la Fédération de judo, avant d'intégrer la Fédération algérienne des arts martiaux au début des années 2000, en tant que Comité national. Après quoi, la discipline a fonctionné en tant que tel jusqu'en 2017, lorsqu'elle est passée à une fédération indépendante. Le kendo est une spécialité martiale relevant de l'aïkido. Il se pratique avec de longs sabres en bois, comme un duel au katana.