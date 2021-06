Cette manifestation sportive de quatre jours, organisée par la Ligue de wilaya d'Aïn Témouchent de cyclisme en collaboration avec la fédération, regroupera les cyclistes de 34 clubs du pays.

La compétition débutera vendredi avec l'épreuve du contre-la-montre individuel cadets, juniors et seniors dames sur des distances de 10 kilomètres pour les cadettes, 15 km pour les juniors et 24 kilomètres pour les seniors dames, sur un circuit fermé dans la commune de Chaabat El L'ham.

Le lendemain, aura lieu l’épreuve du contre-la-montre juniors et seniors hommes sur le même lieu. Les juniors effectueront 2 boucles de 12 km et les seniors 2 boucles de 16 km. La compétition se poursuivra samedi avec l’épreuve de course sur route sur une distance de 40,3 kilomètres pour les cadettes. Les juniors et seniors filles se mesureront elles sur une distance de 80,6 km et sillonneront différentes artè res de la ville d'Aïn Témouchent, passant par la commune d'Aïn Kihal puis retour à Aïn Témouchent, selon les organisateurs. Cette manifestation sportive sera clôturée lundi avec le déroulement des courses sur route juniors (120,9 km), élites et seniors (161,2 km).