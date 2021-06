Environ 10 millions d'Australiens ont reçu la consigne d'observer un confinement dans plusieurs villes de l'immense île-continent, actuellement aux prises avec un regain de contaminations.

Après les habitants de Sydney (sud-est), Darwin (nord) et Perth (ouest), ce sont ceux de Brisbane (est) et de plusieurs zones de l'Etat du Queensland qui vont devoir rester chez eux à compter de mardi soir, pour une durée initiale de trois jours. L'Australie, dont la réponse à la pandémie avait été saluée, est confrontée depuis quelques semaines à une flambée de cas, en particulier du très contagieux variant Delta, en raison de failles dans les dispositifs de quarantaine pour les voyageurs en provenance de l'étranger.

"Ce sont des décisions difficiles", a déclaré Annastacia Palaszczuk, la Première ministre du Queensland.

"Il y a des confinements dans les grandes villes parce que le virus entre avec les arrivées de l'étranger." Outre Brisbane, plusieurs zones du littoral du Queensland, et notamment la petite agglomération de Townsville (nord), sont concernées par ce confinement.

A l'origine des récents cas, un membre du personnel hospitalier qui n'avait pas été vacciné mais a voyage pendant une dizaine de jours au Queensland alors qu'il était contagieux.